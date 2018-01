Juve | un nuovo talento dalla Serie B?

Calciomercato Juventus - Marotta e Paratici tentano un nuovo colpo alla Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus – Un altro colpo in stile Bentancur? La Juventus ci sta pensando. Il club bianconero ha sempre un occhio di riguardo per i talenti che crescono nel campionato argentino e in particolare per le giovani promesse del Boca Juniors, con il quale i rapporti sono ottimi vedi gli affari Tevez e Bentancur. Nel mirino di Marotta e Paratici è finito quello che in Argentino viene definito come un potenziale campione: ovvero ...

Juventus - al nuovo cinema Pjanic c'è il remake di Pirlo : La strada è ancora lunga, ma il Miralem Pjanic di queste ultime settimane assomiglia sempre di più ad Andrea Pirlo, il 'Maestro' al quale l'intero mondo del pallone ha da poco reso omaggio nel giorno ...

Juventus: 4-3-3 solido e concreto, ma Dybala? L'argentino inadattabile al nuovo modulo- Un inizio di stagione preoccupante e leggermente sottotono specie per quel che riguardava la solidità difensiva. Massimiliano Allegri, da circa due mesi, sembrerebbe aver trovato la giusta cuadratura ...

Juventus - dopo i due giorni concessi da Allegri - oggi di nuovo al lavoro : TORINO - Allenamento pomeridiano nel giorno di Santo Stefano per la Juventus. L'ultima del girone di andata vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Verona. Archiviati i due giorni di riposo ...

Lazio - Milinkovic-Savic piace a mezza Europa - Juve compresa. È il nuovo Pogba? : Dopo è arrivata la Lazio, col suo collettivo e il suo gioco, ben riassunto nel gol del definitivo 3-3 . Ma prima è stato Milinkovic-Savic, praticamente da solo, a riprendere per i capelli un match che ...

La Juve di ferro parla francese : con Benatia e Matuidi c'è un nuovo equilibrio : La Juventus si presenta al Dall'Ara con un record che fa ben sperare per la sua stagione: non prende gol da quasi un mese, 5 partite consecutive comprese le sfide con Barcellona, Napoli e Inter . I ...

Juve - Barzagli : "È Benatia il nuovo Bonucci" : Oggi Andrea Barzagli ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. La sua Juventus è riuscita a ripartire dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria. I bianconeri hanno conquistato gli ottavi di Champions League ed hanno anche riaperto il discorso Scudetto andando a vincere in casa del Napoli. Il segreto? Come sempre il sacrificio e l'impegno: “Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il mister ci ha trasmesso la carica ...

Juventus, Barzagli promuove Benatia – Andrea Barzagli rimane sempre uno dei giocatori imprescindibili per la Juventus di Max Allegri. A 36 anni continua ad essere importante per il club di Corso Galileo Ferraris. Il ...

Juventus - Barzagli : 'Benatia il nostro nuovo Bonucci. Rinnovo? Ne stiamo parlando' : "C'era la voglia di tornare ad essere la vera Juventus - spiega il difensore ai microfoni di Sky Sport 24 -. La cosa più importante è che abbiamo ricominciato a far fatica, sapendo soffrire. Credo ...

Juve - Barzagli : "Benatia è il nuovo Bonucci" : Il difensore: "Abbiamo ripreso a fare fatica, c'è stato grande impegno e sacrificio da parte tutti. Dybala? Un calo ci può stare. Le parole di Nedved e Buffon gli faranno bene"

Spalletti : 'Juventus-Inter? Niente di nuovo - avevo già la foto sul cellulare' : MILANO - Ancora Juventus-Inter nelle parole di Luciano Spalletti . Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Pordenone, il tecnico torna sulla sfida dell'Allianz Stadium: 'Non mi ha detto Niente ...

Juventus News : Benatia il nuovo lanzichenecco : Mehdi Benatua torna ad essere uno dei punti fermi della Juventus di Allegri , con lui quattro partite senza subire gol, ed ora punta a tutti i trofei. Il centrale marocchino Medhi Benatia è un giocatore ritrovato e sembra diventato punto fisso della difesa della Juventus. La forza della Juventus è sempre stata l’atteggiamento, e con questa partita l’abbiamo ritrovato così parlò Medhi Benatia dopo la grande vittoria di ...

Juve su 6 mediani - possibili nuovo Bonucci per l'Inter e colpo per il Milan Video : Il calciomercato invernale di gennaio 2018 è alle porte e i top club di Serie A si stanno preparando a rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. La prossima sessione di riparazione, nonostante sia sempre 'sottotono' rispetto a quella estiva, potrebbe riservare qualche sorpresa. La Juventus è sempre alla ricerca di rinforzi in mediana mentre l'Inter vuole un centrale di difesa. Il Milan, invece, potrebbe sfoltire la rosa e cedere gia' ...