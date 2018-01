Juve | ecco chi ha il piede caldo Cagliari | c' è un dato che stupisce

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : ecco quando arriva! : Calciomercato Juventus – La telenovela legata al futuro di Emre Can potrebbe presto concludersi con un lieto fine per la Juventus. Il club bianconero infatti si appresta a mettere a segno un colpo importante, non per gennaio ma per giugno. Il centrocampista tedesco, infatti, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, ha scelto la Juve e quindi, salvo sorprese, la prossima estate si trasferirà a Torino a parametro zero. ...

Juve - De Sciglio in gruppo. Ecco le condizioni di Marchisio e Sturaro : TORINO - Neanche il tempo di assaporare la vittoria nel derby che la Juventus è già al lavoro in vista della gara di Cagliari che inaugurerà il girone di ritorno. Si tratta di una trasferta insidiosa ...

Conte continua a pungere la Juventus : “calciomercato? Ecco a cosa sono stato abituato” : Antonio Conte non ha lesinato in questi anni al Chelsea, qualche punzecchiatura alla sua vecchia dirigenza, quella della Juventus. Parlando a Sky Sport quest’oggi non è mancata la frecciata al club bianconero in chiave mercato: “Non punto in alto nelle richieste. La mia storia dice che difficilmente sono stato acContentato. sono sempre arrivato in momenti di carestia economica. Io cerco di fare il mio lavoro, la società cercherà di fare il ...

Sciopero giornalisti Rai Sport/ Ecco perché non c'è la telecronaca di Juventus-Torino (Oggi - 3 gennaio 2018) : Sciopero dei giornalisti di Rai Sport, oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg Sportivi per tutto il giorno. Ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Milinkovic Savic a Torino con la fidanzata - i tifosi si scatenano : “Vieni alla Juve” - ecco il motivo della visita : E’ bastata una foto postata su Instagram che lo ritrae a Torino insieme alla fidanzata e Milinkovic Savic è stato subissato di commenti sui social da parte dei tifosi della Juventus che lo invitano a trasferirsi in bianconero: “Vieni alla Juve”, hanno scritto in molti, “150 milioni ed è vostro”, la risposta di follower di fede biancoceleste.. Nei giorni scorsi il centrocampista serbo ha allontanato le pretendenti ...

SCIOPERO GIORNALISTI RAI SPORT/ Oggi 3 gennaio 2018 - niente telecronaca Juventus-Torino e Tg : ecco perché : SCIOPERO dei GIORNALISTI di Rai SPORT, Oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg SPORTivi per tutto il giorno. ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:28:00 GMT)

Pjaca saluta la Juventus - prestito secco allo Schalke 04 : Torino, 3 gennaio 2018 - Quella di stasera sarà l'ultima apparizione, almeno per ora, di Marko Pjaca all'Allianz Stadium. Sì, perché il croato, come anticipato da Marotta nei giorni scorsi e da ...

Juventus-Torino - ecco i convocati da Allegri : Pjanic c'è - ancora fuori Buffon : TORINO - La Juventus recupera Miralem Pjanic per il derby di Coppa Italia. ancora fuori Buffon e Cuadrado. Alla vigilia del match all'Allianz Stadium, Allegri convoca 22 giocatori. ecco la lista ...

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...

Juve - senti Boninsegna : 'Sei incompleta - ecco cosa serve' : Ai microfoni del Corriere dello Sport, Roberto Boninsegna parla del mercato della Juve: 'Io farei tre interventi in entrata, uno per reparto: qualche sforzo negli acquisti va messo in conto. Prima di tutto, la Juve non ha un regista ...

Donnarumma alla Juve? Ecco il pensiero di Allegri : “Szczesny e’ l’erede di Buffon, la Juve ha fatto un ottimo affare, ha comprato un giocatore importante e bravo portandolo qui un anno prima che smetta Gigi. Hanno un ottimo rapporto, c’e’ grande stima tra di loro”. Con queste parole il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde a una domanda sul futuro di Gigio Donnarumma che, secondo Buffon, non sbaglierebbe scegliendo la Juve. “Il portiere ...

Juve - senti Pochettino : “Io come Allegri. Ecco cosa penso di Dybala e Higuain. Kane il nostro Totti” : La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League, andata all’Allianz Stadium e ritorno a Wembley. In vista del doppio confronto con i bianconeri, il tecnico degli ‘Spurs’, Mauricio Pochettino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “cosa ho pensato al sorteggio? Finalmente vedo la terra delle mie origini. Sono venuto in Italia diverse volte, ...

Chiellini : 'Ecco la differenza tra Inter e Juventus. Adesso soffrono perché...' : Intervistato da Premium Sport, Giorgio Chiellini spiega la differenza tra Inter e Juventus. 'La classifica si è allungata, ma penso che la Roma possa rientrare in corsa. L'Inter è già fuori? No, ancora no, vediamo le ...

Juventus e Inter su Barella - il ds del Cagliari svela : “Via a gennaio? Ecco le nostre intenzioni” : Nicolò Barella sarà uno dei giocatori più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato. Il centrocampista del Cagliari, classe 1997, ha attirato l’attenzione di numerosi club ma in particolare di Juventus e Inter. Il ds dei sardi, Giovanni Rossi, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ci ha tenuto a precisare che a gennaio non si muoverà: “La linea della società è quella di crescere, migliorare e di creare sempre un ...