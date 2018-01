Justin Timberlake è uno Steve Jobs nel futuro nel video di Filthy

Video - testo e traduzione di Filthy di Justin Timberlake - il nuovo singolo è una rivoluzione elettropop : Filthy di Justin Timberlake è il nuovo singolo della popstar statunitense, in uscita oggi venerdì 5 gennaio. Il brano fa da apripista al nuovo progetto discografico di Justin Timberlake, dal titolo Man Of The Woods, che verrà rilasciato il prossimo 2 febbraio. In attesa del nuovo album, il quinto lavoro discografico di Timberlake, è stato rilasciato il primo singolo Filthy, scritto e co-prodotto dal cantante stesso, Timbaland e Danja, che ...

Man Of The Woods è il nuovo album di Justin Timberlake ispirato dalla sua famiglia : anteprima e data di uscita : Il nuovo album di Justin Timberlake è alle porte: il cantante ha rivelato qualche anticipazione sul nuovo progetto discografico, quarto album della carriera solista della popstar statunitense. Dopo giorni di indiscrezioni, Justin Timberlake rompe il silenzio sul nuovo disco, che si intitola Man Of The Woods ed uscirà il prossimo 2 febbraio. Come trapelato da un video postato sui social, Justin Timberlake tornerà sulla scena discografica ...

Justin Timberlake rubacuori : 'Vorrei essere il vostro ragazzo trofeo' : E poi, la stoccata agli uomini: "Uomini e donne insieme devono trovare il giusto equilibrio per la cooperazione, per trasformare il mondo in un luogo più sicuro e più ricco di opportunità per tutti. ...

Ufficiale Justin Timberlake al Super Bowl - il cantante sarà protagonista dell’halftime show : Circolavano voci già da settimane riguardo alla presenza di Justin Timberlake al Super Bowl, la finale di campionato della National Football League, ed ora è tutto confermato: la popstar statunitense si esibirà durante l'halftime show, l'intervallo della partita. L'artista di What goes around comes around fa il suo ritorno al prestigioso evento che vede ogni anno la presenza e l'esibizione di alcuni dei più grandi cantanti internazionali, che ...

Justin Timberlake al Super Bowl 2018 : La prima volta che Justin Timberlake si trovò a intrattenere milioni di spettatori durante l’half time show del Super Bowl fu nel 2004. Insieme a lui la cantante Janet Jackson, che decise di concludere l’esibizione scoprendo quel seno che avrebbe generato uno scalpore senza precedenti. I media americani parlarono di «Nipplegate» mentre sulla sorella di Michael si gettò un’ombra destinata a durare a lungo. Niente a che vedere ...