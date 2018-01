Joe Bastianich gaffe sulla città di Campobasso a Master Chef

Joe Bastianich - “Campobasso è un posto sfigato”/ Video - bufera a Masterchef 7 con la concorrente Joayda : Joe Bastianich, "Campobasso è un posto sfigato": Video, bufera a Masterchef 7 contro il cuoco Usa e la concorrente Joayda. Il Molise esiste e insorge(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Masterchef - Joe Bastianich nella bufera : Campobasso è un posto sfigato : Joe Bastianich, giudice di Masterchef, è finito nella bufera dopo un commento fatto durante l'ultima puntata del fortunato show televisivo targato Sky e andato in onda ieri sera.Al momento della "Mistery Box", Bastianich ha iniziato a fare il giro delle postazioni cercando di far conoscere al pubblico i nuovi concorrenti. Ma quando si è soffermato a parlate con Joayda, domenicana di 31 anni, ha chiesto qualche particolare ...

McDonald’s sceglie il Made in Italy : le nuove proposte premium con ricette selezionate da Joe Bastianich sbarcano in Calabria : Prodotti DOP e IGP rigorosamente Made in Italy e un gusto che lega assieme l’Italia e gli Stati Uniti: sono queste le principali caratteristiche dei nuovi burger My Selection, la grande novità di McDonald’s per il 2018, con ricette selezionate da Joe Bastianich. Le nuove proposte premium scelte dall’imprenditore italo-americano arrivano proprio oggi anche in Calabria, dove McDonald’s è presente con 13 ristoranti e 390 dipendenti. Con My ...

Aceto balsamico di Modena IGP al fianco di Joe Bastianich per Myselection - i panini “Premium” di McDonald : Aceto balsamico di Modena IGP e Joe Bastianich, insieme per McDonald: tra il Consorzio del prezioso condimento e il colosso della ristorazione fast, nasce una partnership per offrire al consumatore tutta la qualità dell’eccellenza agroalimentare Made in Italy, coniugata con il principio del “fast food” sapientemente coniugato in tre nuovi panini “Premium” dall’imprenditore italo-americano nel campo della ristorazione Joe Bastianich, che li ha ...

Joe BASTIANICH/ Il giudice assente alla presentazione di Milano - ma carico più che mai! (Masterchef Italia 7) : Joe BASTIANICH, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:11:00 GMT)

Joe Bastianich/ Senza Carlo Cracco sarà lui il duro della cucina più famosa della tv? (Masterchef Italia 7) : Joe Bastianich, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:41:00 GMT)

Joe BASTIANICH/ Il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante con Belen (Masterchef Italia 7) : Joe BASTIANICH, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 07:16:00 GMT)

MasterChef 7 - Antonia Klugmann : "Sono più dura con le donne". Bruno Barbieri : "Condurrò 4 hotel". Parlano Antonino Cannavacciuolo-Joe Bastianich : Dopo sei stagioni MasterChef (in onda da giovedì 21 dicembre su Sky Uno con la settima edizione) ha un giudice donna, che però non è "una figura materna" - dice Antonia Klugmann in conferenza stampa - Per me è lavoro e ci tengo a essere professionale". Una professionalità che per le donne è una grande sfida in Italia dove "a casa cucinano le donne, ma nei ristoranti gli uomini. Sono più dura con le donne perché ci tengo alla loro ...

BELEN RODRIGUEZ/ Joe Bastianich parla della chiusura del loro ristorante : "Non so se con lei farò altro" : BELEN RODRIGUEZ ha recemente chiuso il ristorante in cui era socia con Joe Bastianich. Intanto sia la carriera che l'amore con Andrea Iannone proseguono a gonfie vele.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 03:40:00 GMT)

Lo chef Mario Batali - socio di Joe Bastianich - accusato di molestie sessuali da 4 donne : "Chiedo scusa a chi ho ferito" : Lo chef Mario Batali accusato di molestie sessuali da quattro donne. In un intervento pubblicato su 'Eater New York' le donne parlano di comportamento "inappropriato" in uno schema protrattosi "per almeno due decenni", scrive Hollywood Reporter. Batali è uno chef molto noto negli Stati Uniti, conduce un programma su Abc dal titolo 'The Chew', ed è autore di diversi libri e proprietario di ristoranti. In particolare acquisì ...

Joe Bastianich chiude il ristorante con Belen Rodriguez : "Non andava. Non so se con lei farò altro" : MILANO ? ?Non andava. Con Belen? Non so se farò altro". @becconyc #bruceonbroadway #restaurantrow Un post condiviso da Joe Bastianich...

Joe Bastianich dopo la chiusura del Ricci : "Belen? Non so se farò altro con lei" : Per la prima volta, Joe Bastianich affronta lo spinoso tema della chiusura del Ricci, il locale milanese, aperto appena due anni fa, in Piazza della Repubblica, gestito assieme a Belén Rodriguez, Simona Miele e Luca Guelfi. Al settimanale Spy, in edicola questa settimana, il giudice di Masterchef ha confessato di aver delegato un proprio socio per far decollare la struttura, forse, senza troppo successo: Sono cose che capitano, se un ...

Joe Bastianich & Nadia Toffa/ 'E' solo un'amica strettissima - lei è già fidanzata...' : Joe Bastianich & Nadia Toffa, il noto ristoratore parla delle condizioni della nota Iena, colpita da un malore: stato di salute,relazione,condizioni.

Joe Bastianich & Nadia Toffa/ 'Un'amica strettissima - magari cucinerò per lei' : Joe Bastianich & Nadia Toffa, il noto ristoratore parla delle condizioni della nota Iena, colpita da un malore: stato di salute,relazione,condizioni.