Jahkil, che a 10 anni aiuta i senzatetto (e che ha conquistato Obama)

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Perre i, ha ideato le «blessing bags», borse con un kit di prima necessità: spazzolino e dentifricio, shampoo, sapone, calzini e snack. Ne ha distribuite più di 5 mila, finora. Non male, per un bambino di 10. DiJackson, americano, ha parlato anche Barack, con un tweet di fine anno: «Jackson, dieci, è in missione perre ia Chicago. Ha creato kit con calzini, articoli da toeletta e cibo per chi ne ha bisogno. Proprio questa settimana,ha raggiunto il traguardo di 5000 blessing bags regalate. Questa è una bella storia del 2017». https://twitter.com/Barack/status/946775467536928768 Quando aveva 5aveva accompagnato la prozia a distribuire piatti di minestra agli homeless accampati sulla Lower Wacker Drive. «Quell’esperienza ha acceso qualcosa in lui – ha spiegato al Chicago Tribune la madre Natae -. ...