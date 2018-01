: RT @maumartina: Dati #Istat certificano pressione fiscale mai così bassa dal 2011. In questi anni abbiamo impresso una svolta. C'è ancora m… - assurdbanipal : RT @maumartina: Dati #Istat certificano pressione fiscale mai così bassa dal 2011. In questi anni abbiamo impresso una svolta. C'è ancora m… - falcogesario : RT @mauriziosia: #Istat: in calo pressione fiscale e deficit, salgono in misura significativa reddito e potere d'acquisto. Farmacie in fest… - goffredodotcom : RT @maumartina: Dati #Istat certificano pressione fiscale mai così bassa dal 2011. In questi anni abbiamo impresso una svolta. C'è ancora m… - mauriziosia : #Istat: in calo pressione fiscale e deficit, salgono in misura significativa reddito e potere d'acquisto. Farmacie… - giorgiocerutti : RT @maumartina: Dati #Istat certificano pressione fiscale mai così bassa dal 2011. In questi anni abbiamo impresso una svolta. C'è ancora m… -

Lafiscale nel terzo trimestre del 2017 è stata pari al 40,3%, in calo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2016.Lo comunica l'.E' il valore più basso dal. L'indebitamento netto in rapporto al Pil è pari al 2,1%, in calo dello 0,3% rispetto al terzo trimestre 2016. E' il dato più basso dal 2007. La propensione al risparmio delle famiglie sale all'8,2%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Reddito disponibile e potere d'acquisto,rispettivamente a +0,7% e +0,8% sul 2016.(Di venerdì 5 gennaio 2018)