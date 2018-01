Istat : in 2017 risalgono prezzi - +1 - 2% : (ANSA) - ROMA, 5 GEN - L'anno passato ha segnato il ritorno alla crescita dei prezzi. Lo certifica l'Istat, stimando nella media del 2017 un aumento dell'1,2%, dopo il calo dello 0,1% del 2016. Una "...

Audi - conquIstato il primato del lusso nel 2017 : La battaglia del lusso? Quest’anno, come spesso accaduto ultimamente, l’ha vinta il marchio Audi. La filiale italiana della casa di Ingolstadt ha infatti immatricolato 67 mila vetture nel nostro Paese nell’anno appena concluso, il 4,9% in più rispetto al 2016. In pratica, un’auto su quattro tra le premium porta l’effige dei Quattro Anelli. Performance che proietta l’Italia al quinto posto tra i mercati più ...

CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 2017/ Chi sono i 20 aspiranti vincitori? Ecco chi ha conquIstato il grembiule : CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 2017 entra nel vivo con le nuove selezioni in onda questa sera che sveleranno finalmente i nomi dei 20 aspiranti vincitori che conosceremo durante lo show(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:30:00 GMT)

L'Italia è un Paese per vecchi - single e divorziati. La fotografia dell'Istat per il 2017 : Un Paese sempre più vecchio, con i single che ormai sono un terzo delle "famiglie", con pochi bambini che nascono e la speranza di vita che si allunga: è L'Italia raccontata dal Rapporto Istat 2017, che vede anche un ritorno del matrimonio, ma con i divorzi che continuano ad aumentare.Il dato che spicca di più è quello delle famiglie composte da una sola persona: sono ormai un terzo del totale (passate da 20,5 a ...

PAOLO FOX E BRANKO/ Oroscopo oggi 26 dicembre 2017? : il Sagittario vuole sentirsi ammirato e conquIstato : Oroscopo di Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2017, previsioni di PAOLO Fox e BRANKO. Stelle interessanti per il Leone, problemi e calo per Cancro, Capricorno e Gemelli in questa giornata.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:57:00 GMT)

Migliori beauty look 2017 : quelli che ci hanno conquIstato e da copiare! : ... specificando, dove possibile, che tipo di prodotti sono stati utilizzati e i tips & tricks che i make-up artist che se ne sono occupati hanno voluto condividere con il mondo! Dai trucchi ...

Istat - la produzione auto ad ottobre cresce dell'11 - 7% su anno. Nei primi dieci mesi 2017 aumentata dell'8 - 7% : ROMA - A ottobre la produzione italiana di autoveicoli aumenta dell'11,7% (nei dati corretti per gli effetti di calendario) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva...

Rapporto Istat 2017 : Francesco e Sofia i nomi più usati - : Tra i maschili seguono Alessandro e Leonardo, Aurora e Giulia sul podio femminile. Adam e ancora Sofia i più diffusi tra i piccoli di genitori stranieri

Istat - economia italiana accelera : Pil 2017 +1 - 5% e +1 - 4% in 2018 : Roma, 21 nov. (askanews) economia italiana in accelerazione, con prospettive di 'tenuta' del ritmo anche il prossimo anno. Per il 2017 l'Istat che oggi ha pubblicato le sue prospettive per l'economia italiana prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) pari all'1,5% in termini reali. Il tasso di crescita è in accelerazione …

Istat - stime Pil al rialzo : +1 - 5% nel 2017 - : L'Istituto ha rivisto i dati per quest'anno, rispetto a maggio (1%). Si tratta della crescita annua più elevata dal 2010. Numeri in linea con l'aumento previsto dal governo. Indicato miglioramento ...

Istat - pil 2017 su dell'1 - 5%. Gentiloni la crescita c'è e con calo disoccupazione : L'Istat, nel report 'Prospettive per l'economia italiana 2017- 2018', rileva poi che l'aumento della spesa delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private al servizio delle famiglie (ISP) in ...

Istat : in rialzo stime Pil : +1 - 5% nel 2017. Si consolida la ripresa : occupazione + 1 - 2 % : Si tratta della crescita annua più elevata dal 2010. Aumento dell'occupazione sia per quest'anno (+1,2% in termini di unità di lavoro) sia nel 2018 (+1,1%)

Italia : Istat vede Pil in crescita dell'1 - 5% nel 2017 e dell'1 - 4% nel 2018 : Le previsioni incorporano le misure descritte nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza diffusa a settembre 2017. Comunicato Istat. (RV - www.ftaonline.com)

Italia : Istat vede Pil in crescita dell'1 - 5% nel 2017 e dell'1 - 4% nel 2018 : L'attività di investimento è attesa in ripresa, beneficiando sia del miglioramento delle aspettative sull'andamento dell'economia sia degli effetti positivi sul mercato del credito derivanti dal ...