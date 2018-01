ISOLA DEI FAMOSI 2018 Concorrenti | Bianca Atzei è già la preferita ma i fan sono

ISOLA DEI Famosi 2018/ Concorrenti : salta la partecipazione di Sabrina Ghio? Fan furiosi! : Isola dei Famosi 2018, Concorrenti ufficiali e anticipazioni: oggi arriva anche la conferma su Francesco Monte? I fan in trepida attesa dopo l'annuncio dei primi nomi!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:00:00 GMT)

MERAVIGLIE - LA PENISOLA DEI TESORI/ Pagelle - Alberto Angela : vantiamoci della nostra Italia : MERAVIGLIE, la PENISOLA dei TESORI, le Pagelle della prima puntata in onda su Rai 1 con Alberto Angela: viaggio lungo lo stivale alla ricerca dei patrimoni UNESCO(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:23:00 GMT)

Rinaldi - Atzei e Mancini sono le prime concorrenti dell’ISOLA DEI Famosi : Indietro 5 gennaio 2018 ROMA – sono Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini le prime tre concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. L’annuncio è arrivato tramite i canali social del programma. Le naufraghe sbarcheranno lunedì 22 gennaio a Cayo Cochinos, in Honduras. Insieme agli altri concorrenti che verranno annunciati presto, le vip sfideranno se stesse […] L'articolo Rinaldi, Atzei e Mancini sono le prime concorrenti dell’Isola dei ...

Bianca Atzei sarò una naufraga sull’ISOLA DEI famosi : La cantante Bianca Atzei sarà naufraga sull’Isola dei famosi. A confermare la partecipazione è la stessa cantante con un post su “Instagram” in cui spiega le ragioni della sua scelta: “Parteciperò all’Isola dei famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio”. Per Bianca Atzei la partecipazione all’Isola dei ...

Gossip ISOLA DEI famosi : Atzei - Rinaldi e Mancini in Honduras - Bossari in studio : Mancano meno di tre settimane al debutto su Canale 5 della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi, perciò gli addetti ai lavori hanno deciso di iniziare a presentare ufficialmente i concorrenti che a breve voleranno in Honduras. Il prossimo 22 gennaio, dunque, naufragheranno sicuramente l'attrice Nadia Rinaldi, la showgirl Alessia Mancini e la cantante Bianca Atzei. Novità in vista, inoltre, anche per quanto riguarda gli opinionisti di ...

Le "Meraviglie - La penISOLA DEI tesori" di Alberto Angela fa record di ascolti con 5 milioni 662 mila : "Meraviglie - La penisola dei tesori", il programma di Alberto Angela andato ieri in onda in prima serata su Rai1, è stato seguito da 5 milioni 662 mila spettatori con uno share del 23.8%. Così la Rai dopo il record di ascolti del programma di Bolle fa un altro boom portando la cultura in tv.La prima puntata prende le mosse dall'opera di un genio simbolo della creatività nazionale: il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Alberto ...

L’ISOLA DEI Famosi : Marcuzzi e De Martino come Gosling ed Emma Stone : Alessia Marcuzzi ha lo stesso vestito giallo di Emma Stone, Stefano De Martino la stessa camicia bianca di Ryan Gosling. Sono seduti l’uno vicino all’altra su una panchina con vista su Los Angeles. Si avvicina l’imbrunire, ma la voglia di improvvisare un tip tap sulle note di La La Land si fa sempre più forte. Poi, il colpo di scena: la scenografia che si rivela un falso e una voce dall’alto che urla «ragazzi, finitela ...