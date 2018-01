: RT @MediasetTgcom24: Iran, convocata per oggi riunione Consiglio di sicurezza Onu #onu - BernyZb : RT @MediasetTgcom24: Iran, convocata per oggi riunione Consiglio di sicurezza Onu #onu - MediasetTgcom24 : Iran, convocata per oggi riunione Consiglio di sicurezza Onu #onu - cristinachoosy : RT @RiccardoNoury: Amirhossein Pourjafar venne condannato a morte per un crimine orribile commesso a 16 anni: lo stupro e l'omicidio di una… - bernadettethebe : RT @GioSallusti: La ragazza di #Teheran si è tolta “quello stupido cencio medievale” che Oriana lanciò in faccia all’ayatollah Khomeini Dan… - sadape54 : RT @RiccardoNoury: Amirhossein Pourjafar venne condannato a morte per un crimine orribile commesso a 16 anni: lo stupro e l'omicidio di una… -

Su richiesta degli Stati Uniti, ildidelle Nazioni unite è convocatoper unadi emergenza sulla situazione in. Laè prevista alle 15 (le 22 in Italia), ma l'iniziativa è criticata dalla Russia, secondo cui le manifestazioni e i disordini scoppiati nei giorni scorsi innon sono di competenza deldi. Mosca non esclude la possibilità di richiedere un voto di procedura al fine di bloccare il dibattito.(Di venerdì 5 gennaio 2018)