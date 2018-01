: In Iran problema di stretta natura interna' - cagliaripad : In Iran problema di stretta natura interna' - Radio1Rai : NEWS/ #Iran Mosca: riunione Onu è interferenza #Usa. - LilySej1 : RT @LilySej1: ONU, 5 gennaio - RIA Novosti. La riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in #Iran si terrà… -

"Gli Stati Uniti continuano la loro politica d'interferire in modo aperto o nascosto negli affari di altri Stati: con l'apparente preoccupazione per i diritti umani e la democrazia, attaccano spudoratamente la sovranità di altre nazioni". E' il monito del viceministro degli Esteri russo Ryabkov,alla convocazione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla situazione inribadisce che la questioneiana è "un problema di stretta natura interna" e "augura all'di avere la forza di far fronte alle azioni ostili"(Di venerdì 5 gennaio 2018)