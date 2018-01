Inter | il Real Madrid fa sul serio per Icardi | proposto Benzema

CALCIOMERCATO Inter/ News - il Real Madrid sempre su Icardi - ma bomber e club sono sereni (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:21:00 GMT)

SplInter Cell : dopo tre anni ecco la seconda parte del film realizzato dai fan : Correva il 2014 quando i fan di Splinter Cell decisero di realizzare un film dedicato al celebre Sam Fisher, ora Atomic Productions ha pubblicato in rete la seconda parte di questo tributo all'apprezzato titolo, che ancora non ha visto la luce sulle console di ultima generazione.Come segnala VG247.com, il fan film è un prologo al primo Splinter Cell e nei due video possiamo vedere il protagonista, Sam Fisher, impegnato nel recupero di documenti ...

Firenze. Intervento a carico dei privati che stanno realizzando lo Student Hotel : Nuovo look per viale Lavagnini e altre strade della zona. La giunta comunale ha approvato su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il progetto esecutivo relativo alla manutenzione e riqualificazione di viale Lavagnini ma sono previsti interventi anche in altre…Continua a leggere →

Elezioni - salta l'accordo fra Bonino e Pd : 'Interpretazione surreale della legge elettorale' : A tutto gas si muovono i M5s, movimento che si presenterà da solo e, secondo tutti i sondaggi, può diventare tra 61 giorni la prima forza politica italiana. Risolto il problema della leadership, ...

Bonino - salta intesa con il Pd : “Costretti a raccogliere le firme per andare da soli. Interpretazione surreale della legge” : La lista Europa+ di Emma Bonino raccoglierà le firme per correre da sola. E salta quindi l’intesa con il Partito democratico. “La presentazione autonoma, senza alcuna forma di collegamento con altre liste, di +Europa con Emma Bonino oggi è una condizione che ci è imposta da un’Interpretazione logicamente surreale e giuridicamente incostituzionale di una norma della legge elettorale. Interpretazione richiesta a gran voce dalle ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Real Madrid - dalla Spagna : Florentino Perez su Icardi e l’Inter fissa il prezzo : Real Madrid, dalla Spagna: Florentino Perez su Icardi e l’Inter fissa il prezzo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO ESTERO, Real Madrid- L’Inter, nel pomeriggio, ha pareggiato per 0 a 0 con la Lazio. I nerazzurri, dopo un grandissimo inizio di stagione, non hanno raccolto la vittoria nelle ultime tre giornate di campionato. Ancora una ...

Morata : 'Il Tottenham era Interessato a me. Ma non potevo lasciare il Real' : ...a qualche stagione fa per Alvaro Morata - con il relativo affare che non sarebbe andato in porto per la presenza di Kane - l'ex centravanti della Juventus ha così chiarito il tutto a Sky Sport : '...

Forte Interesse per Digital Realty Trust : Chiusura del 28 dicembre Rialzo marcato per Digital Realty Trust , tra i componenti dello S&P-500 , che archivia la sessione in utile dell'1,33% sui valori precedenti. Operatività odierna: L'analisi ...

Harry - Obama e l'Intervista (sur)reale : T utto il mondo a parlare dell'intervista che Obama ha rilasciato al principe Harry per la Bbc. Giusto perché è uno che si è ritrovato a essere figlio di Carlo (e anche su Carlo ci sarebbe molto da dire), perché Harry una ne pensa e cento ne fa. Come quando si presentò a una festa in divisa nazista, salvo poi scusarsi, non si era mica accorto che la divisa nazista la indossavano i nazisti. Un'altra volta la sua fidanzata, Meghan ...