Inter | il giocatore insiste | vuole essere ceduto

Offerta di 45 milioni : l’Inter vende il giocatore? Video : Il summit di Appiano Gentile tra dirigenti e allenatore è servito ai nerazzurri per capire bene come muoversi nella prossima finestra di mercato: Suning non vuole finire nuovamente sotto la lente d'ingrandimento dell’organo di controllo Uefa e per questo il mercato in entrata partira' soltanto dopo qualche cessione importante. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi la prima uscita in casa #Inter potrebbe essere particolarmente onerosa. Il ...

Offerta di 45 milioni : l’Inter vende il giocatore? : Il summit di Appiano Gentile tra dirigenti e allenatore è servito ai nerazzurri per capire bene come muoversi nella prossima finestra di mercato: Suning non vuole finire nuovamente sotto la lente d'ingrandimento dell’organo di controllo Uefa e per questo il mercato in entrata partirà soltanto dopo qualche cessione importante. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi la prima uscita in casa Inter potrebbe essere particolarmente onerosa. Il ...

Zazzaroni attacca : 'Un giocatore dell'Inter non giocherebbe mai alla Lazio' Video : Il big match della diciannovesima giornata di campionato, archiviata sabato scorso, è stato sicuramente quello andato in scena allo stadio Meazza e che ha visto di fronte #Inter e #lazio, davanti a oltre sessanta mila spettatori. Le due squadre non si sono fatte del male e alla fine la partita si è conclusa a reti bianche, sullo 0-0 e ha permesso ai nerazzurri di chiudere matematicamente in zona Champions a quota 41 punti, a più due dalla Roma e ...

Calciomercato : il giocatore vuole solo l'Inter - ecco i dettagli Video : Tornato dall'Argentina, dopo la pausa del campionato francese, Javier #pastore vuole cambiare aria: non vuole perdere la possibilita' di giocarsi il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale; con Emery trova poco spazio e rischia di perdere il posto tra la lista dei convocati della squadra allenata da Sampaoli. Secondo quanto riportato dell'Equipe, il giocatore avrebbe chiesto alla societa' di essere ceduto ma il club non vuole darlo via in ...

Benevento - Interesse per un giocatore dell'Udinese : Il Corriere dello Sport riporta che il Benevento, in cerca di un rinforzo in attacco, sarebbe interessato a Ryder Matos dell'Udinese.

La dirigenza ha deciso : il giocatore lascerà l’Inter? Video : L’#Inter, dopo gli ultimi risultati negativi [Video], ha la necessita' di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Per provare a dare una scossa alla squadra, ad Appiano Gentile c’è stata una riunione a cui hanno partecipato l’allenatore nerazzurro, Ausilio, Gardini e il coordinatore tecnico di Suning, Walter Sabatini. Nell’incontro si è discusso delle problematiche recenti della squadra e ma anche di come ...

Il giocatore non rinnova : arriva all'Inter a costo zero? Video : Malgrado il mercato dell’Inter [Video] in estate non si stato particolarmente entusiasmante, i risultati in campo di buona parte dei nuovi arrivati sono stati ottimi: sotto la guida di Spalletti i nerazzurri hanno fatto un ottimo percorso in campionato, ma l’allenatore toscano continua da tempo a chiedere forze fresche da aggiungere alla sua rosa. La dirigenza nerazzurra nella scorsa sessione di #Calciomercato non ha potuto accontentare tutte le ...

Calciomercato Inter : un giocatore potrebbe tornare in nerazzurro Video : Dalle giovanili dell'#Inter alla Bundesliga tra le fila del Werder Brema. Partito titolare il giocatore è finito al margine del progetto tedesco. Girato in prestito ai neopromossi del Darmstadt nel 2015 il giocatore era tornato titolare ma dopo il ritorno al Werder è nuovamente uscito dai radar. Luca Caldirola ha apertamente parlato di errore, riferendosi al rinnovo del suo contratto con il club. Il giovane canterano nerazzurro si è detto più ...

L'Inter lo vuole - il giocatore svela ai compagni : 'Me ne vado' Video : Una delle principali protagoniste della prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sara' sicuramente l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, seguendo le sue indicazioni. Indicazioni che portano a un rinforzo in difesa, vista la coperta corta a sua disposizione con Miranda, Skriniar e Ranocchia che sono gli unici difensori centrali presenti in rosa, con Danilo D'Ambrosio e Davide Santon che ...

Attesa per Milan-Inter di Coppa Italia : nel 2000 Fassone era in campo ma non come giocatore… : Il prossimo 27 dicembre i giocherà il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Le due squadre si affronteranno nella Coppa nazionale già nel 2000 con i nerazzurri che vinsero per 3-2 grazie ai goal di Seedorf, Vieri e Mutu che ‘annullarono’ di fatto la doppietta di Shevchenko. E in quella partita in campo ci fu anche Marco Fassone, attuale amministratore delegato del club rossonero, che all’epoca faceva l’arbitro e in ...

Ufficiale - c'è l'offerta e l'Inter vuole portare il giocatore a Milano Video : Quella che era solo una voce di mercato si sta concretizzando. I nerazzurri hanno fatto una vera e propria proposta economica per Barella del Cagliari, mediano giovanissimo che ha stregato l'#Inter e non solo in questa stagione. Il ragazzo potrebbe andare a rinfoltire il centrocampo milanese, ma per vederlo con la maglia nerazzurra addosso i tifosi dovranno con ogni probabilita' pazientare sino a giugno. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky ...

Sconcerti - che 'bastonata' per un giocatore dell'Inter : ma non solo Video : L'Inter di Luciano Spalletti assaggia la prima sconfitta della stagione per mano dell'Udinese di Massimo Oddo. Gli uomini di Spalletti passano subito in svantaggio con un gol di Lasagna sotto porta, dopo che Davide Santon perdeva un pallone facile da controllare. L'Inter rimedia subito con il pareggio del solito Mauro Icardi, che colpisce di prima in area di rigore dopo una giocata strepitosa di Antonio Candreva. Il primo tempo finisce 1-1, ma ...

Calciomercato Inter/ News - incontro per Pastore : c’è la volontà del giocatore ma… (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie sul mondo nerazzurro: Luciano Spalletti punge in conferenza stampa sottolineando che vorrebbe andare a prendere Iniesta e Alexis Sanchez e S.Ramos.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 09:24:00 GMT)

Il Milan svende? Inter e Juve in pressing sul giocatore rossonero Video : L'organo Uefa prosegue la discussione sul voluntary agreement presentato dalla dirigenza rossonera. L'incontro iniziato ieri a Nyon si protrarra' per alcuni giorni ed il #Milan che ormai ha ben poche speranze di raggiungere nel prossimo 2018 una qualificazione in Champions League ed alleggerire così il bilancio, dovra' attendere l'esito di questa discussione e capire quali liberta' avra' il progetto a breve termine. Uefa verso il no La ...