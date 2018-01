Inter | cresce la concorrenza per Pinamonti

Settimana bianca : gli italiani si preparano alla partenza online - cresce del 164 - 4% l’Interesse per gli articoli da montagna : Le vacanze di Natale sono ormai alle porte e, secondo una recente indagine di Confesercenti SWG[1], gli italiani si stanno preparando alla pausa invernale “con la valigia in mano”: le stime parlano di 16,6 milioni di concittadini che si concederanno un viaggio nel periodo delle prossime festività, circa 3,3 milioni in più dello scorso anno. Secondo il sondaggio, il 29% degli intervistati preferirà trascorrere le vacanze in montagna (+6% rispetto ...

L'occupazione continua a crescere - ma è boom di lavori a chiamata o Intermittenti : Ormai il livello è a un passo dai livelli registrati prima della crisi. Più lavoro, dunque, ma a tempo. I dati si riferiscono al periodo estivo dopo la riforma dei voucher -

Lo stato del calcio femminile in Italia : cresce l’Interesse - ma budget lontano dalle big : La crescita del calcio femminile in Europa non si ferma. Secondo l’Uefa, nel 2017 le calciatrici tesserate sono cresciute del 7,5% rispetto al 2016, e l’interesse nel Vecchio Continente continua a salire. Nel 2017 il calcio femminile ha infatti ricevuto una notevole spinta col più grande UEFA Women’s EURO di sempre che ha visto in Olanda la […] L'articolo Lo stato del calcio femminile in Italia: cresce l’interesse, ma ...

Vino : Veronafiere - export cresce il triplo dell'Intero manifatturiero (4) : (AdnKronos) (Adnkronos) Sandro Boscaini " presidente Federvini, precisa "Abbiamo preso una sbornia, il successo degli anni passati ci ha fatto pensare di poter andare in giro per il mondo a raccontare delle storielle in maniera un po' naif. Oggi dobbiamo trovare la maniera per metterci insieme, serve centralizzare il modo di raccontare il Vino " oggi delegato alle regioni " come ...

Vino : Veronafiere - export cresce il triplo dell'Intero manifatturiero : Verona, 10 dic. (AdnKronos) In 10 anni il trend export del Vino italiano nel mondo è cresciuto in valore tre volte più della media dell'intero manifatturiero, più del doppio della gioielleria e quasi il quadruplo rispetto all'abbigliamento e al tessile. Ma proprio nell'anno in ...

Inter - Ausilio : 'Clausola per Skriniar? Lasciamolo crescere' : TORINO - 'Clausola per Skriniar? Di clausole non parliamo, sono cose vecchie: lasciamogli il tempo di crescere'. Così Piero Ausilio , ds nerazzurro, ai microfoni di Premium Sport. 'Lo scambio di battute con Buffon prima del match? Gli stavo chiedendo che tipo di problemi avesse avuto, nulla di più: è un ragazzo che stimo molto' , prosegue Ausilio, che definisce la scelta ...

Come far crescere l'imprenditoria in Italia? L'Intervento di Anna Giunta al Wired Digital Day : Quali sono i fattori che possono consentire alle imprese di fare il salto necessario per diventare meno familiste, più produttive e innovative?

Gentiloni : 34 mld Interscambio con Africa - può crescere molto : Luanda, 27 nov. (askanews) 'Noi abbiamo un interscambio di 34 miliardi di euro con l'Africa, può crescere molto. L'anno scorso l'Italia con quasi 12 miliardi è stato il terzo investitore mondiale e il ...

L’Inter punta su Icardi per crescere sul web in Cina : obiettivo millennials : La società nerazzurra ha allo studio una campagna di clip e video centrati sul capitano per aumentare così la fan base nerazzurra sui social network cinesi. L'articolo L’Inter punta su Icardi per crescere sul web in Cina: obiettivo millennials è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.