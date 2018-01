Influenza | in Veneto il primo decesso | diffusione più lenta de resto d’Italia

Influenza : finora in Veneto 66.988 casi : Venezia, 5 gen. (askanews) Nella settimana tra Natale e Capodanno, l'Influenza in Veneto ha raggiunto un'incidenza pari a 4,81 casi per mille assistiti, molto inferiore a quella nazionale, che si ...

Veneto : a Natale 14mila a letto con l’Influenza : Nella settimana di Natale l’influenza ha messo a letto 14.085 veneti, per un totale di 44.600 dall’inizio della diffusione, con un’incidenza media regionale di 2,87 casi per mille assistiti, molto più bassa di quella nazionale, già al 6,39 per mille: questi i dati del primo Rapporto epidemiologico sull’andamento della stagione influenzale 2017-2018, redatto dalla Direzione regionale prevenzione elaborando i dati trasmessi da una rete di ...

Influenza 2017 - primi casi in Italia : Virus B segnalato in Puglia e in Veneto : primi casi di Influenza nel nostro Paese. Il bollettino della sorveglianza virologica ‘targato’ InfluNet e relativo alla settimana dal 20 al 26 novembre indica 4 casi in Italia positivi al Virus B (su 158 campioni clinici esaminati, 2 si sono rivelati positivi e altri 2 positività erano relative a campioni prelevati in precedenza) tra Puglia e Veneto. “La stagione è ancora all’inizio e sta avendo un andamento analogo a ...

Influenza : in Veneto al via la campagna vaccinale 2017 -2018 : E’ pronta a partire in Veneto, secondo i tempi che le Ullss stanno comunicando (ovunque entro i primi giorni di novembre), la campagna vaccinale antInfluenzale 2017-2018, che viene realizzata dai Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle Ullss in collaborazione con i medici di medicina generale, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. Allo scopo la Regione ha preventivato l’acquisto di 850mila dosi di vaccino, in parte già ...

Influenza : in Veneto al via la campagna vaccinale 2017 -2018 (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La vaccinazione antInfluenzale è fortemente raccomandata a tutti gli operatori sanitari, in particolare a quelli che prestano assistenza a pazienti con maggior rischio di complicanze e che lavorano nei reparti a più elevato rischio di acquisizione e trasmissione dell’infe