Influenza | il piano del governo | Vaccini gratis anche ai bimbi

: RT @nerosolari: OGNI SCUSA E' BUONA PER FAVORIRE BIGPHARMA ... Offrire gratis i vaccini contro l’influenza anche ai bambini da uno a sei… - EffeF61 : RT @nerosolari: OGNI SCUSA E' BUONA PER FAVORIRE BIGPHARMA ... Offrire gratis i vaccini contro l’influenza anche ai bambini da uno a sei… - nerosolari : OGNI SCUSA E' BUONA PER FAVORIRE BIGPHARMA ... Offrire gratis i vaccini contro l’influenza anche ai bambini da un… - _Kim_Hyunah : Sembra e ripeto SEMBRA che l'influenza stia iniziando ad abbandonarmi pian piano - Corriere_Novara : E’ scattato il piano anti-influenza -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Spesso si crede sia un semplice malanno di stagione, ma ogni anno sono oltre 8 mila le persone vittime del virus dell'. I più colpiti sono gli anziani per questo motivo il ministero della Salute sta valutando se offrirecontro l’ai bambini da uno a sei anni per impedire che dai nipoti il virus si propaghi ai nonni."In alcuni casi, quando la febbre è molto alta,i piccoli corrono pericoli, ma come già fanno negli Usa immunizzarli significa impedire poi al virus di propagarsi in casa tra genitori e nonni", ha affermato Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di infettivologia dell'Iss.I costiOggi il vaccino antle è gratuito per gli ultra 65enni, le donne al secondo e terzo mese di gravidanza, diabetici, malati cronici cardiovascolari e delle vie respiratorie, neurolesi, trapiantati e ...