Indimenticabile viaggio in treno nel cuore della Valle dei Templi e a Selinunte

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Tre milioni di euro per portare i turisti neldei. La linea Agrigento Bassa-Porto Empedocle, che attraversa in gran parte la miticadell’antica Akragas verrà potenziata grazie ad un finanziamento garantito dal governo attraverso il ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti . Si tratta di ben 3 milioni di euro che serviranno a realizzare svariati progetti per migliorare la linea ferrata così da potenziarla dopo che per diversi decenni è stata chiusa al traffico e riaperta solo in rare occasioni su iniziativa in particolare dell’associazione Ferrovie Kaos, che è tornata a portare trenini storici tra idi Agrigento, facendo viaggiare centinaia di turisti dal centro cittadino di Agrigento o anche da Palermo e da Caltanissetta sino al tempio di Vulcano e nel giardino degli antichi akragantini, l’incantevole Kolimbetra. Il nuovo finanziamento favorirà ...