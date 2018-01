In vista delle Olimpiadi invernali | in Corea si tenta il dialogo

Arrampicata sportiva - Italia pronta al decollo nel 2018. Lavorare sulla combinata in vista delle Olimpiadi! : L’Italia dell’Arrampicata sportiva è reduce da una buonissima stagione, il nostro movimento si sta confermando su buonissimi livelli anche in campo internazionale e non è utopistico pensare a un’ulteriore crescita nel corso del prossimo triennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport, infatti, è entrato a far parte del programma a cinque cerchi per la prima volta nella sua storia e la nostra Nazionale vorrà ...

Taekwondo - Italia - non si scherza più. Obiettivo migliorare il ranking mondiale in vista delle qualificazioni a Tokyo 2020 : Un anno di scoperta e di crescita per lanciarsi verso la ribalta mondiale. Il 2018 dell’Italia del Taekwondo è stato fondamentale per il ricambio generazionale di un gruppo che ha già messo in mostra un potenziale importante. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo rappresentano due certezze per il presente e il futuro del team Italia, mentre Simone Alessio è esploso in maniera prorompente nel finale di stagione. Eppure manca ancora il ...

Intervista esclusiva a Luigi Gentile - l'hairstylist delle celebrity : Dagli esordi al successo. L'influencer ricorda come ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

L'intervista "La crisi delle banche ha bruciato 44 miliardi. Ecco chi sono i veri colpevoli di questo disastro" : Augello, utile perchè ? " Perchè i lavori hanno ben raccontato come tutto il sistema italiano si sia rivelato molto debole rispetto alle speculazioni sul debito sovrano. Quello che è successo dopo, ...

Ignazio e Cecilia news dopo il GF VIP : insulti dopo l'intervista delle Iene : Le news su Cecilia e Ignazio dopo il GF VIP 2017 non sempre sono positive e questo, ormai, lo abbiamo capito: la coppia non è molto apprezzata dal pubblico, e non ci riferiamo alla totalità, questo è bene sottolinearlo sempre. Intendiamo dire che sono più le persone che non apprezzano Cecilia e Ignazio di quelle che invece fanno il tifo per il loro amore, o almeno così pare. La situazione è peggiorata dopo l'intervista alle Iene mandata in onda ...

Ignazio e Cecilia news dopo il GF VIP : insulti dopo l'intervista delle Iene : Le news su Cecilia e Ignazio dopo il GF VIP 2017 non sempre sono positive e questo, ormai, lo abbiamo capito: la coppia non è molto apprezzata dal pubblico, e non ci riferiamo alla totalità, questo è bene sottolinearlo sempre. Intendiamo dire che sono più le persone che non apprezzano Cecilia e Ignazio di quelle che invece fanno il tifo per il loro amore, o almeno così pare. La situazione è peggiorata dopo l'intervista alle Iene mandata in onda ...

'Il sole delle otto del mattino' : la Rivoluzione Culturale cinese vista con gli occhi di una bimba : Intanto, tra le pagine di Hu Lanbo scorre la moviola della vita politica del Paese, con il IX Congresso del Pcc (aprile 1969) che incorona Lin Biao come successore del Grande Timoniere e poi la sua ...

Ignazio e Cecilia news dopo il GF VIP : insulti dopo l'intervista delle Iene : Le news su Cecilia e Ignazio dopo il GF VIP 2017 non sempre sono positive e questo, ormai, lo abbiamo capito: la coppia non è molto apprezzata dal pubblico, e non ci riferiamo alla totalità, questo è bene sottolinearlo sempre. Intendiamo dire che sono più le persone che non apprezzano Cecilia e Ignazio di quelle che invece fanno il tifo per il loro amore, o almeno così pare. La situazione è peggiorata dopo l'intervista alle Iene mandata in onda ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : tra le donne l’Italia continua a fare fatica - serve una svolta immediata in vista delle Olimpiadi : Segnatevi questa data: 6 febbraio 2011. 2534 giorni fa. L’ultima vittoria italiana nello Sci di Fondo femminile. Magda Genuin, Arianna Follis, Marianna Longa e Silva Rupil si aggiudicarono la staffetta 4x5km di Rybinsk in Russia e, come detto, regalarono l’ultima gioia per i nostri colori con gli sci stretti. Un digiuno davvero impressionante, che viene reso ancor più grave se si pensa che, invece, l’ultimo successo singolo ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : tra le donne l’Italia continua a fare fatica - serve una svolta immediata in vista delle Olimpiadi : Segnatevi questa data: 6 febbraio 2011. 2534 giorni fa. L’ultima vittoria italiana nello Sci di Fondo femminile. Magda Genuin, Arianna Follis, Marianna Longa e Silva Rupil si aggiudicarono la staffetta 4x5km di Rybinsk in Russia e, come detto, regalarono l’ultima gioia per i nostri colori con gli sci stretti. Un digiuno davvero impressionante, che viene reso ancor più grave se si pensa che, invece, l’ultimo successo singolo ...

Dj Fabo - intervista delle Iene mostrata in aula : la pm si commuove : Durante il processo a Marco Cappato, sotto accusa per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera, è stata proiettata l'intervista integrale realizzata da Le Iene.Nell'udienza di questa mattina del processo a Marco Cappato, leader radicale e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, è stata trasmessa l'intervista integrale fatta a Dj Fabo dalle Iene. L'obiettivo è quello di dimostrare l'assoluta consapevolezza del 40enne ...

L'USD storna i guadagni in vista settimana delle banche centrali : Negli ultimi mesi, i membri della Fed hanno evitato sistematicamente di assumere posizioni forti sulle prospettive di politica monetaria. Prevediamo che questo comportamento continuerà. Ci sarà anche ...

Tallio - Mattia sorvegliato a vista in cella. E chiede libri sulla religione ebraica Foto|Cos’è : il veleno delle spie : Mattia Del Zotto, 27 anni, è rinchiuso nel carcere di Monza. È accusato di triplice omicidio ma voleva uccidere anche i nonni materni

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2017/2018 : due tedeschi guidano la generale in vista delle gare di Titisee-Neustadt : A partire da domani si svolgeranno a Titisee-Neustadt le gare valide per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018. Il programma prevede, nella giornata di venerdì alle 12.00, la prova di qualificazione per la gara di domenica (il via alle 15.30), mentre sabato alle 16.00 si svolgerà la gara a squadre. Dopo un periodo con poche competizioni, la Coppa del Mondo è tornata sulla struttura nella Foresta Nera nel dicembre del 2013 e si sono ...