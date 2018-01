Imparare l' inglese a 40 anni | oggi si può!

Emoji - uno strumento per Imparare l’inglese divertendosi : ROMA – Emoji, uno strumento per imparare l’inglese divertendosi. Definite come la forma di scrittura più giovane del momento, le Emoji sono utilizzate sempre più frequentemente in quanto un modo rapido e immediato per dare maggiore enfasi a un testo e colmare la mancanza degli elementi tipici della comunicazione verbale. Considerando, infatti, che oltre il […] L'articolo Emoji, uno strumento per imparare l’inglese divertendosi sembra ...