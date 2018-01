Il video ufficiale di L’isola di Emma tra le strade di New York e con pelliccia finta

Pensioni 2018 - quando vengono pagate? Il calendario ufficiale Inps video : quando verranno pagate le #Pensioni 2018? Finalmente la risposta è arrivata, dopo la pubblicazione del calendario #Inps. La novita' riguarda il giorno di erogazione, ovvero il primo del mese, ad eccezione delle festivita'. Non è difficile intuire che in questo caso, il pagamento slitta al giorno seguente. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili. Pensioni, quando verranno pagate nel 2018? L'Inps informa Nella giornata di oggi 3 gennaio ...

Ufficiale : è di una big il primo colpo nel calciomercato di Serie C video : Il #calciomercato di #Serie C è iniziato oggi, 3 gennaio e si concludera' il 31 gennaio alle ore 23. In questo primo giorno di mercato, dunque, potrebbero gia' arrivare le prime ufficializzazioni, mentre trattative avviate gia' da diverse settimane continuano ad andare avanti tra mille sussulti e tante idee. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Lecce [Video] che segue un difensore centrale Martinelli del Foggia e Marino dell'Unicusano ...

Flavio Briatore : è ufficiale la separazione consensuale con la Gregoraci video : Nelle ultime ore, il gossip che vede la lunga love-story di #elisabetta Gregoraci e #Flavio Briatore giungere al capolinea ha letteralmente lasciato di sasso il popolo degli internauti: la fascinosa Elisabetta, per il bene di suo figlio Nathan Falco, ha deciso di restare a vivere nel Principato di Monaco. Ecco i dettagli circa #Il Segreto più chiacchierato del momento, rivelato da 'Chi' magazine. La love-story di Elisabetta e Flavio giunge al ...

Il video ufficiale di Buona Fortuna di Benji e Fede e il testo del nuovo singolo che anticipa il 3° album : Il video ufficiale di Buona Fortuna di Benji e Fede è finalmente disponibile su YouTube. Come annunciato dagli stessi artisti negli scorsi giorni, alle ore 12.00 di oggi, venerdì 29 dicembre, è stato pubblicato il videoclip ufficiale che Benji e Fede hanno realizzato per il nuovo singolo, Buona Fortuna, disponibile in radio e in digital download da metà dicembre. Il nuovo brano anticipa la pubblicazione del prossimo disco di inediti del duo ...

Mobilità docenti 2018 - ufficiale : al via i trasferimenti - ecco dove e come video : È stato firmato il contratto sulla mobilita' per l’anno scolastico 2018/2019 che consiste in una proroga di quello vigente nell’anno scolastico 2017/2018. Ma come e dove potranno spostarsi i docenti? Gli insegnanti potranno scegliere di cambiare provincia, e questo tipo di passaggio è quello più richiesto dai docenti. Il 30% dei posti rimasti liberi dopo i trasferimenti provinciali sara' destinato, infatti, ai trasferimenti interprovinciali. Ciò ...

Tantissimi Eminem nel video ufficiale di “Walk on Water” - ma nessuna traccia di Beyoncé : Dopo tanta attesa (e un video teaser) Eminem ha FINALMENTE pubblicato il video ufficiale di "Walk on Water", primo singolo estratto dal nuovo album "Revival". Nel video c'è un esercito di Eminem! Il rapper ha voluto inserire nella cilp – della durata di 5.21 minuti – una serie di suoi cloni, intenti a scrivere a macchina. La trama del video è abbastanza ...

Juventus-Roma - UFFICIALE : torna il tridente Perotti-Dzeko-El Shaarawy LIVE video : Arbitro : Tagliavento Assistenti : Costanzo - Manganelli IV Uomo : Damato VAR : Irrati AVAR : Pinzani CRONACA PREPARTITA Ore 20.13 - Anche la Roma è in campo per il riscaldamento. Ore 20.08 - ...

Ufficiale il video di Il tempo intorno di Riki - colonna sonora di Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa : Il video di Il tempo intorno di Riki è finalmente Ufficiale. Il brano fa parte del tema principale del film Leo Da Vinci, Missione Monna Lisa, nelle sale cinematografiche a partire dall'11 gennaio prossimo. Il brano del giovane artista di Mania è stato quindi scelto per la colonna sonora del film, segnando così il suo debutto al cinema dopo il grande successo seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel suo annuncio, ...

Roma - I vigili impongono videoscuse per oltraggio a pubblico ufficiale : Rivedremo la prassi che obbliga alla pubblicazione di video-scuse ai vigili in caso di oltraggio. Dopo una stretta interlocuzione con la polizia locale, il Campidoglio ha concluso lattività di ricognizione che ha ripercorso le tappe del procedimento. Intenzione di questa amministrazione è lavorare a una revisione di questa pratica, introducendo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Dopo le polemiche sollevate dallarticolo di La ...

In arrivo il video di Walk on Water di Eminem e Beyoncé - il trailer anticipa l’uscita di una clip ufficiale : A quanto pare uscirà a breve il video di Walk on Water, la partnership di Eminem e Beyoncé: finora non era affatto scontato che il duetto fosse promosso anche attraverso una clip ufficiale, ma la conferma è arrivata quando il rapper ha pubblicato sul suo profilo Twitter un estratto dal suo prossimo video. Nelle immagini Eminem appare in tempo a digitare in modo compulsivo su una macchina da scrivere, in una stanza apparentemente piena di suoi ...

Il video ufficiale di Hey Hey Hey di Katy Perry è un ironico omaggio a Giovanna D’Arco : “Bisogna combattere!” : Hey Hey Hey di Katy Perry è il quarto singolo estratto dall'album Witness rilasciato lo scorso giugno e ha appena guadagnato un video ufficiale entrando in rotazione radiofonica. Il brano fa seguito all'apripista Chained to the Rhythm e ai successivi singoli Bon Appétit e Swish Swish (quest'ultimo in risposta alla faida intentata da Taylor Swift) e rappresenta probabilmente l'ultimo capitolo della non proprio fortunata era Witness. Hey Hey ...

Sospeso Pomeriggio 5 con la D'Urso : la decisione ufficiale Mediaset video : In casa Mediaset cambiano i palinsesti durante il periodo natalizio e uno dei programmi che non sta andando più in onda su Canale 5 è #Pomeriggio 5 di #Barbara D'Urso. Da ieri, infatti, gli spettatori del talk show condotto dalla presentatrice napoletana sono rimasti orfani dell'appuntamento quotidiano di grande successo che mixa attualita', cronaca e spettacolo. Arriva la pausa per Pomeriggio 5: il talk della D'Urso Sospeso per Natale In ...

Ufficiale - c'è l'offerta e l'Inter vuole portare il giocatore a Milano video : Quella che era solo una voce di mercato si sta concretizzando. I nerazzurri hanno fatto una vera e propria proposta economica per Barella del Cagliari, mediano giovanissimo che ha stregato l'#Inter e non solo in questa stagione. Il ragazzo potrebbe andare a rinfoltire il centrocampo milanese, ma per vederlo con la maglia nerazzurra addosso i tifosi dovranno con ogni probabilita' pazientare sino a giugno. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky ...

Chi sono i big di Sanremo 2018? Ecco l'elenco ufficiale svelato in diretta video : Svelati ufficialmente i nomi dei 20 big del [Video] Festival di #Sanremo 2018. Questa sera nel corso dello speciale in diretta 'Sara Sanremo' condotto da Claudia Gerini e Federico Russo, sono stati svelati i nomi dei venti artisti che quest'anno avranno la possibilita' di salire sul palco dell'Ariston. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha scelto con una giuria tecnica i 20 big che quest'anno si sfideranno per portarsi a casa il titolo di ...