Il video del furto di gioielli a Palazzo Ducale a Venezia

Arriva la notte della Befana : ecco video e filmati divertenti da inviare su WhatsApp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. Festeggiala con questi simpatici video. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

Alessia Marcuzzi/ video : balla con Stefano De Martino e conquista i fan dell'Isola dei famosi : Alessia Marcuzzi pronta a tornare all'Isola dei famosi 2018. La conduttrice confessa al settimanale Grazia: "Senza non so stare, sono una gatta selvatica".(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:22:00 GMT)

Palazzo Ducale a Venezia - ecco il video del momento del furto : due ladri in azione : Continua senza sosta la caccia ai ladri di Palazzo Ducale a Venezia, protagonisti del clamoroso furto dei gioielli del Maharaja dalla sala dello Scrutinio...

Gori a Pavia - video davanti al rogo : attacco incrociato del centrodestra : Percorre ormai la Lombardia in lungo e in largo, Giorgio Gori, candidato presidente della Regione per il centrosinistra. L'ha fatto anche ieri, quando ha girato un video a Genzone (Pavia), commentando ...

Whatsapp - le novità del 2018 riguarderanno gruppi e chat ma non solo. Ecco quali video : Il 2018 potrebbe essere un anno molto importante non solo per il lancio di nuovi #Smartphone, su tutti Samsung Galaxy S9, Huawei P11 e probabilmente tre nuovi iPhone ma anche per lo sviluppo dei sistemi di messaggistica istantanea, diventati oramai una delle forme di comunicazione preferite dagli utenti smartphone. Una delle funzioni maggiormente apprezzate, oltre alle gia' famose chiamate e Video chiamate, è il messaggio vocale, ovvero la ...

CAROLINA KOSTNER/ video : 'L'anoressia è un fenomeno grave - serve la famiglia' (Gran Galà del Ghiaccio) : Video, CAROLINA KOSTNER che interviene al Gan Galà del Ghiaccio ha espresso tutto il suo cordoglio e la sua compassione per le anoressiche.

SERGIO SYLVESTRE/ video - "Io abusato quando ero piccolo - un dolore che ti distrugge" (Gran Galà del Ghiaccio) : Video, SERGIO SYLVESTRE racconta un episodio che ha inevitabilmente segnato la sua vita e, di riflesso, il suo carattere ipersensibile: gli abusi avvenuti nell'infanzia.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 07:29:00 GMT)

Il racconto della 15enne rinchiusa dall'Isis in una prigione sotterranea video : Maryam è una ragazza siriana che quando aveva 15 anni fu catturata dai jihadisti dell'#Isis insieme ad altri 200 cristiani assiri nella valle di Khabur, nel nord della #Siria, e ha trascorso più di tredici mesi reclusa in una prigione sotterranea nei pressi di Raqqa [Video], ex roccaforte dello stato islamico. Quando fu rapita era il febbraio del 2015. La sua liberazione è avvenuta grazie all'impegno di Mar Afram Athneil, un vescovo che ha ...

Le ore di riposo della badante? ecco una sentenza che da giustizia al lavoratore video : Depositata oggi 4 gennaio, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione rischia di passare alla storia. L’argomento è il lavoro domestico, più precisamente quello delle badanti alle prese con l’assistenza di anziani e non autosufficienti. l’oggetto della sentenza riguarda nello specifico le ore di riposo che devono essere obbligatoriamente e legalmente concesse al lavoratore e soprattutto, la loro lunghezze e la loro modalita' di assegnazione. ...

CAROLINA KOSTNER/ video : "L'anoressia è un fenomeno grave - serve la famiglia" (Gran Galà del Ghiaccio) : Video, CAROLINA KOSTNER, intervistata sulla situazione fisica di alcune giovani rivali, ha espresso tutto il suo cordoglio e la sua compassione per un problema come l'anoressia. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 06:24:00 GMT)

Serie B mercato : è caccia agli attaccanti - le trattative della seconda giornata video : E' successo poco in questo secondo giorno di #Calciomercato per le squadre di Serie B. Continuano senza sosta le trattative per la ricerca degli attaccanti, tema fondamentale di questa giornata. Il Parma cerca Alessandro Matri Il Parma guarda alla Serie A e torna a sperare per regalare ai propri tifosi un sogno chiamato Alessandro Matri che ha il contratto in scadenza con il Sassuolo al 30 giugno prossimo. Il club di Squinzi cederebbe Matri ...

Lavoro - assunzioni 2018 Ferrovie dello Stato : ricerche in corso e domanda video : Continuano anche nel 2018 le ricerche di #Ferrovie dello Stato per #assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati, secondo quanto previsto del piano d’impresa che prevede un sempre maggiore orientamento del Gruppo verso le sfide rappresentate dalle nuove tecnologie informatiche. Le posizioni aperte sulla pagina ‘Lavora con noi’ della maggiore azienda italiana di trasporto ferroviario riguardano, al momento ,posizioni in ambito commerciale ...

'Thomas – La forza della vita' - grande fiction evento di Rai 1 in arrivo a Marzo video : E' in arrivo a Marzo una delle serie tv più attese di questo inizio 2018: Thomas - La forza della vita, nuova fiction di Rai 1 in 7 puntate, con la regia di Cinzia Th Torrini. E' una grande coproduzione internazionale. Infatti è stata gia' acquistata in diversi paesi tra cui Spagna, Argentina, Messico, Brasile, Svizzera, Grecia, Israele, Francia e Portogallo. Il primo paese a trasmettere in esclusiva la fiction, dopo la messa in onda italiana, ...

Corea del Nord - test missilistico avrebbe colpito una città video : Un test missilistico NordCoreano avrebbe avuto effetti disastrosi. Il vettore, infatti, sarebbe precipitato dopo pochi km ed avrebbe colpito un'area urbana. A riferire la notizia è 'The Diplomat': secondo il noto magazine giapponese il test sarebbe stato effettuato il 29 aprile dello scorso anno e, in effetti, in quella data venne tentato il lancio di un missile, fallito praticamente sul nascere. La notizia non è certa, l'organo di stampa cita ...