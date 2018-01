IL SEGRETO | anticipazioni puntata di sabato 6 gennaio 2018

Anticipazioni Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio : il dolore di Beatriz : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dall’8 al 12 gennaio. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Matias sta per sposare Marciela Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

Anticipazioni Il SEGRETO dall’8 al 12 Gennaio 2018 : Severo torna : Il Segreto Anticipazioni settimanali: il ritorno di Severo, Lucia sta male I prossimi episodi de Il Segreto di Puente Viejo ci regaleranno grandi e inaspettati colpi di scena. Partiamo da Cristobal Garrigues. Don Gaspar sembra essere molto vicino alla verità, ma Don Anselmo e Berengario gli rivelano chi è realmente il malvagio figlio di Salvador Castro. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dall’8 al 12 Gennaio 2018: Severo torna ...

Anticipazioni Il SEGRETO : cosa succede a inizio febbraio 2018? : Che cosa succederà a Puente Viejo intorno a inizio febbraio 2018? Scopriamolo insieme, attraverso il nostro post che racchiude tutte le Anticipazioni principali della telenovela spagnola Il Segreto. Arriva Aquilino Benegas, il nuovo socio di Hernando. Pur di far risollevare l’impresa dei Manantiales dai problemi economici causati da Damian (Ignacio Montes), Hernando (Angel de Miguel) prenderà in considerazione l’idea di entrare in ...

IL SEGRETO/ L'idea di Hernando per cacciare di casa Lucia (Anticipazioni 5 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 05 gennaio: Hernando trova il modo per cacciare di casa Lucia, dandole quel denaro che lei aveva richiesto. Ma Beatriz non è d'accordo...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:04:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Candela e Severo verso l'inferno Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto raccontano che Candela e Severo saranno messi di fronte ad una tragedia senza pari. I due coniugi, appena scampati agli intrighi di Cristobal Garrigues, non avranno dubbi e si convinceranno che, ancora una volta, la causa delle loro disgrazie sia Francisca Montenegro. Eppure - almeno per questa volta - la nobildonna non sembra proprio c'entrare nulla... Il Segreto: la scomparsa del figlio Tra qualche ...

Il SEGRETO anticipazioni : BEATRIZ e MARCELA - primo scontro in arrivo!!! : Negli episodi de Il Segreto in onda nei prossimi giorni, Matias Castañeda (Ivan Montes) e MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) diventeranno ufficialmente marito e moglie: nonostante un’irruzione di BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) alla cerimonia, le nozze tra i due giovanissimi verranno officiate da Don Anselmo (Mario Martin); il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) però, col passare delle settimane, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 5 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 5 gennaio 2018: Il progetto di Donna Francisca, Severo e Carmelo di far fuggire Cristobal da Puente Viejo è stato compromesso dall’arrivo di Don Gaspar, dunque si dovrà agire con una cautela ancora maggiore del previsto… Hernando comunica a Camila e Lucia di avere abbastanza soldi per ricompensare la stessa Lucia e farla rientrare a Cuba. La Torres resta sorpresa e affronta Hernando, ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 4 gennaio : Cristobal è stato avvelenato da Carmelo? : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 4 gennaio 2018: Cristobal è stato avvelenato da Carmelo? È questo il nuovo dubbio di Don Gaspar che decide di mettere alla prova Leal.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni Spagna : il ritorno di Pedro - brutte notizie per Dolores Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Il Segreto'', che ha appena annunciato il tentato suicidio di Lucia Torres nelle puntate italiane [Video]. Le trame spagnole ci svelano che Dolores, la pettegola più amata di Puente Viejo, ricevera' una pessima notizia che le dilaniera' il cuore. Ma andiamo a svelare di cosa si tratta, continuando a leggere questo articolo. anticipazioni ''Il Segreto'': il ritorno di Pedro Miranar Le ...

Il SEGRETO anticipazioni : AQUILINO salda il debito di HERNANDO ma… : Accantonata la storyline legata a Lucia Torres (Chanel Terrero), i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno osservare con attenzione ogni mossa della new entry AQUILINO Benegas (Raul Tortosa): arrivato a Puente Viejo per stringere con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) un accordo commerciale per risollevare le sorti dei Manantiales, l’uomo – sposato e padre di due figli – si avvicinerà “pericolosamente” a ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 4 gennaio 2018: Don Gaspar ritrova nei sotterranei di Miel Amarga una tonaca utilizzata da Severo per travestirsi da monaco e un apparecchio che simula il pianto di bambino. Intanto Carmelo non può uscire dalla tenuta e così Severo e Donna Francisca sono molto in ansia. La Montenegro chiede ad Adela di verificare se Carmelo possa essere in pericolo… Raimundo Ulloa si reca a far visita ad amici ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

IL SEGRETO / Cristobal scopre la verità sulla presenza di Severo? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 3 gennaio: Don Gaspar chiede a Cristobal di non far uscire nessuno dalla Miel Amarga durante le sue indagini. Carmelo è in pericolo?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 07:08:00 GMT)

Il SEGRETO - anticipazioni : Don Gaspar aiuta Cristobal : Il Segreto La crisi di Cristobal sta per concludersi: il cattivo numero due de Il Segreto, nemico giurato della tremenda Donna Francisca, ha paura ormai da tempo di perdere il senno, a causa di alcune visioni inquietanti e stranezze che gli sono capitate. Ma in suo soccorso arriva Don Gaspar, che indagherà per scoprire chi e come è riuscito ad imbrogliare in questo modo Garrigues e prendersi gioco di lui. A seguire le anticipazioni complete. Il ...