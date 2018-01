Il Sassuolo pensa a Paletta

Sassuolo - Acerbi : 'Non pensavamo di lottare per la salvezza - legati a Cannavaro - contento del mio record' : Francesco Acerbi , difensore del Sassuolo ha parlato ai microfoni Sky Sport sul momento neroverde. Il giocatore ha raggiunto le 100 partite di fila : ' Orgoglioso di questo traguardo, non ci penso. Grande soddisfazione però penso prima alla squadra. Per fare tante ...