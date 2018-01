Il racconto della 15enne rinchiusa dall' Isis in una prigione sotterranea

Arriva al cinema il film Fabrizio De Andrè Principe Libero - un racconto sulla storia della sua vita : le date e le sale cinematografiche : Sbarca al cinema da gennaio il film Fabrizio De Andrè Principe Libero, il nuovo docu-film su Fabrizio De Andrè. Il film è co-prodotto da Rai Fiction e racconta la storia del cantautore dall'infanzia sino alla scomparsa, avvenuta nel gennaio del 1999. Per la regia di Luca Facchini, il film su Fabrizio De Andrè arriverà al cinema come evento speciale per due anteprime il 23 e il 24 gennaio 2018, prima di approdare sul piccolo schermo. Il ...

Paola Perego : il racconto della molestia subita in passato Video : In una lunga intervista rilasciata a Controluce, su Corriere.tv, #Paola Perego ha confessato di aver subito una molestia da parte di un politico diversi anni fa. La conduttrice televisiva non ha voluto fare il nome dell'uomo da cui racconta di essere stata molestata in passato, sottolineando come non sia di suo interesse renderlo pubblico. La Perego ha poi svelato un altro retroscena inquietante, che risale a quando aveva soltanto 16 anni, in ...

La «Battaglia di Irene» : il racconto del marito della donna vinta dalla malattia : Irene, morta ad agosto prima di ottenere, come voleva, il suicidio assistito, è il nuovo volto dell’associazione Luca Coscioni che con Marco Cappato da anni porta avanti la battaglia per l’eutanasia legale. Cappato: «Contenti per l’approvazione del testamento biologico ma è arrivato il momento di riaprire il dibattito. Non tutti possono aspettare i tempi per le procedure in Svizzera, nè hanno i soldi per farlo»

“Gli ultras nemici di Luca ora sono miei angeli” - il racconto della moglie del tifoso della Sambenedettese gravemente ferito : Lo scorso 5 novembre, Luca Fanese, tifoso della Sambenedettese, è rimasto gravemente ferito in seguito agli scontri avvenuti a fine partita tra tifosi e polizia fuori dallo stadio di Vicenza. La moglie Teresa Brecciaroli è riuscita comunque ad avere la forza di andare avanti anche grazie a un gruppo di ultras vicentini. Proprio la tifoseria avversaria con cui il marito e altri supporter marchigiani avevano cercato lo scontro a fine match. A ...

Bimba di 5 anni stuprata con un bastone ed uccisa : il racconto della madre Video : Una delle vicende più raccapriccianti che hanno alimentato le pagine di cronaca mondiale di questi ultimi giorni e che continua a far parlare di sé a causa della crudelta' con cui è stata uccisa una Bimba di 6 anni. Il suo corpo, ritrovato dalla madre, aveva evidenti segni di violenza sessuale. La donna ha deciso di raccontare il suo dramma e tutti i dettagli della vicenda, la testata giornalistica Daily Mail li ha resi pubblici. I casi di ...

Il racconto della Iena Nadia Toffa : Quella mattina mi sentivo strana - poi sono caduta : Domani, domenica 17 dicembre in prima serata su Italia 1, a Le Iene Show, intervista esclusiva a Nadia Toffa che, dopo il ricovero in ospedale di due settimane fa, parla per la prima volta di quanto accaduto. Quella mattina, racconta Toffa, "mi sentivo strana" e Davide Parenti al telefono "mi ha detto che ero molto rallentata. Io sinceramente non ricordo benissimo...". "In effetti era una cosa strana, ...

Modella 19 enne vende la verginità a tre milioni di euro - l'incredibile racconto di Giselle : Ad accaparrarsi la notte di sesso più costosa al mondo è stato un uomo d'affari di Abu Dhabi che ha superato le offerte già milionarie di un attore di Hollywood e di un politico russo. Intervistata ...

Treno bloccato per il gelo - il racconto dellassessore Serafini : Come gli altri 400 passeggeri Elisa Serafini è rimasta intrappolata nel convoglio tra Milano e Nizza

Le Frangiòttole di Mandolina - la fiaba come rievocazione e recupero del racconto popolare della città : Vincenzo Cherubini che non a caso opera professionalmente nel campo della scienza medica psicologica, pervasa dall'analisi sociologica, oltre che interiore, della vita dell'uomo è riuscito nell'...

Eutanasia - dj Fabo : il racconto della mamma - “non aveva paura di morire - aveva paura della sofferenza” : “Vai Fabiano, la mamma vuole che tu vada“: la mamma di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, racconta i momenti prima del suicidio assistito in Svizzera, quando il figlio 40enne – cieco e tetraplegico dopo un incidente in auto – ha premuto il pulsante, iniettandosi il veleno mortale. La donna ha testimoniato nel processo che vede imputato Marco Cappato, accusato di aver accompagnato il 40enne nella clinica ...

"Abbiamo visto il missile di Kim - ci ha sfiorati". Il racconto dell'equipaggio di un aereo della Cathay Pacific : L'equipaggio di un volo della Cathay Pacific ha visto il 29 novembre scorso il missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord mentre rientrava nell'atmosfera. Lo scrive la Bbc online.La notizia è stata confermata alla Bbc dalla stessa compagnia aerea. La Cathay Pacific ha aggiunto che, al momento, non è in programma alcuna modifica delle rotte dei propri aerei. Secondo il South China Morning Post l'equipaggio ...

Nadia Toffa - il racconto in diretta de Le Iene : 'Sono state le ore più brutte della nostra vita' : 'Sono state le ore più brutte della nostra vita': così Le Iene raccontano in apertura di puntata come hanno appreso della notizia di Nadia Toffa, la collega colpita da malore il 1 dicembre. I tre ...

Nadia Toffa - il racconto delle Iene : “Dopo il suo malore ci si è gelato il sangue. Le ore peggiori della nostra vita” : Nadia Toffa non è più in pericolo di vita. L’inviata delle Iene, colta da un grave malore sabato mentre si trovava nella hall dell’hotel Victoria a Trieste, è stata trasportata in elisoccorso al San Raffaele di Milano dove sta eseguendo accertamenti medici. E’ però uscita dal coma e domenica ha postato sulla pagina Facebook della trasmissione una sua immagine con le dita in segno di vittoria. E ieri sera i conduttori de Le ...