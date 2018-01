Il programma Windows Insider non funziona correttamente su Windows 10 S

: @evilripper sì, Windows è aggiornato e il programma quella mi ha chiesto un aggiornamento e da lì è morto - funghetto_kway : @evilripper sì, Windows è aggiornato e il programma quella mi ha chiesto un aggiornamento e da lì è morto - lucabattanta : @comis_william @doloresgalli macchina virtuale ?? Wmware, gira come un programma di windows. -

(Di venerdì 5 gennaio 2018)10 S è la nuova variante del sistema operativo di Microsoft destinato ai PC meno performanti e a tutto il mondo educational. Questo è molto utilizzato nelle scuole oppure da semplici curiosi o utenti che non hanno la necessità di scaricare programmi da Internet ma si servono del Microsoft Store per il download di app e software vari. Ebbene, in un modo un po’ bizzarro, chi è iscritto aled ha10 S automaticamente vede arrivarsi un aggiornamento che converte l’OS in10 Pro. Attualmente Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito ma è probabile che si tratti di un errore interno da parte del team guidato da Dona Sarkar. Questo bug potrebbe infastidire tutti coloro che desiderano restare su10 S per avere un dispositivo più sicuro e veloce e speriamo che verrà risolto nel giro di poche settimane. Fonte