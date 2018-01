Il Piano per il Sud richiede nuovi investimenti e lavoro | sempre che non vincano i

Piano d'Orta - per l'Arta - i rifiuti segnalati dalla SOA in mezzo al centro urbano sono "pericolosi" : Pescara - Inquinamento a Piano d'Orta - ex Montecatini: ARTA classifica le scorie industriali segnalate dalla SOA letteralmente in mezzo alle case come "rifiuti speciali pericolosi" con caratteristiche di pericolo HP6 "Tossicità acuta", HP14 "Ecotossico" e HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari". Nelle ceneri di pirite altissimi valori di arsenico, piombo e altri metalli. La SOA ...

L'Inter si affida a Raiola per accontentare Spalletti : c'è anche un Piano B Video : Sono iniziate le grandi manovre del calciomercato invernale, dove molti club sperano in qualche colpo a sorpresa per rinforzare la propria squadra. E' il caso anche delL'Inter, che in estate ha consegnato una squadra non completa a Luciano Spalletti e che ora ne sta pagando le conseguenze con un solo gol in 5 partite. Involuzione che ha allontanato la squadra nerazzurra dalla vetta -7 dal Napoli e -5 dalla Juventus. Le prossime due partite ...

Ilva - Carlo Calenda : "Protocollo su Piano ambientale vincolante per tutti". La Uil chiede il ritiro del ricorso al Tar : "Il protocollo non può essere disatteso da nessuno. Impegna il Governo. Quando cambia il Governo non decadono gli atti compiuti dal precedente. Ma soprattutto gli impegni ambientali verranno recepiti nel contratto di cessione a Mittal e, dunque, saranno pienamente vincolanti". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a proposito del protocollo di intesa sul piano ambientale dell'Ilva che mercoledì ...

La beffa dopo RigoPiano : Per l'Inail Gabriele non è morto sul lavoro : Per l'Inail Gabriele D'angelo non è morto sul lavoro. Eppure quando la slavina di Rigopiano ha travolto l'hotel, trascinandosi dietro detriti e anime, lui non era lì per rilassarsi o passare un fine settimana alla spa. Stava lavorando come cameriere. La denuncia del familiareSecondo Francesco, fratello gemello di Gabriele, l'Inail non riconosce quella di D'Angelo come una morte bianca. "Lo stabilisce una legge ...

RigoPiano - la beffa. "Per l'Inail nessun morto" : Penne (Pescara), 4 gennaio 2018 - Francesco D'Angelo, 32 anni. Nella strage di Rigopiano ha perso Gabriele, suo fratello gemello, cameriere all'hotel. È identico a lui. Sorride: "Veramente Gabriele ...

RigoPiano - l'ultima beffa. "Per l'Inail nessun morto" : Penne (Pescara), 4 gennaio 2018 - Francesco D'Angelo, 32 anni. Nella strage di Rigopiano ha perso Gabriele, suo fratello gemello, cameriere all'hotel. È identico a lui. Sorride: "Veramente Gabriele ...

'Povera Italia' - raddopPiano le persone in difficoltà : raddoppiano i poveri italiani in un decennio . Se nel 2006 erano 2,3 milioni, nel 2016 sono diventati 4,7 milioni con un incremento del 106,9%. In forte crescita anche il numero delle famiglie in ...

Garanzia giovani - il paradosso del Piano per l’inserimento lavorativo : i Neet sono 2 - 3 milioni. Più di quando è partito : Quasi 150mila giovani inattivi in più nonostante gli 1,5 miliardi di fondi messi a disposizione dall’Unione europea negli ultimi quattro anni per finanziare Garanzia giovani, il piano che avrebbe dovuto favorirne l’ingresso nel mercato del lavoro. Programma che lo scorso luglio è stato rilanciato mettendo sul piatto altri 1,3 miliardi da spendere di qui al 2020. Poco importa se, al netto degli annunci sessisti (“cercasi ...

Calciomercato - svelato il Piano del Real Madrid per arrivare a Kane : super offerta con contropartita per il Tottenham : Gareth Bale e soldi in cambio di Harry Kane. Secondo il “Daily Star” potrebbe essere questo il piano del Real Madrid per arrivare all’attaccante degli Spurs. Il club spagnolo sarebbe disponibile a spendere fino al 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) per garantirsi a gennaio l’attaccante inglese e sarebbe disponibile a mettere sul tavolo Bale per ridurre il valore dell’operazione. Anche Jose’ ...

Ama - Piano straordinario di pulizia di Capodanno : 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti : Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de 'La festa di Roma 2018' che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo ...

Ama - Piano straordinario di pulizia di Capodanno : 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti : Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de 'La festa di Roma 2018' che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo ...

Campidoglio - aumenta disponibilità Piano Freddo. Attivati ulteriori 165 posti per accoglienza notturna : Prosegue il lavoro dell’Amministrazione capitolina per incrementare le disponibilità di posti del Piano Freddo. Roma Capitale ha adottato una determina per l’affidamento di ulteriori 150 posti di accoglienza H24. L’atto consentirà l’attivazione delle nuove strutture a partire dall’8 gennaio fino al 30 aprile. Un’ulteriore disponibilità di 15 posti è stata, inoltre, ottenuta grazie all’avvio di […] L'articolo Campidoglio, aumenta ...

Roma - Piano anti-corruzione per i vigili : da gennaio cambio d'ufficio e ruolo per 500 agenti : Dopo le rotazioni tra i diversi gruppi, dall'8 gennaio i vigili urbani della Capitale inizieranno a cambiare incarichi e mansioni e sarà messa in campo una serie di controlli a campione sugli atti ...

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il Piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...