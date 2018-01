Il Pd vuole abolire il canone Rai Calenda | Una presa in giro

FOTO – La F1 vuole abolire le ombrelline? Quante bellezze che perderemmo in griglia : ragazze stupende a rischio : Le ombrelline sono da tre decenni una presenza costante sulle griglie di partenza della Formula Uno. Le stupende ragazze che proteggono i piloti dal sole o dalla pioggia potrebbero diventare un lontano ricordo nei prossimi anni se davvero Liberty Media deciderà di farne a meno sui tracciati del Mondiale. Sarebbe un vero peccato non solo per gli occhi dei tanti appassionati e per quelli dei piloti ma anche per le stesse modelle, ragazze giovani ...

Hai vinto la green card! Ma Trump la vuole abolire : Ufficialmente si chiama Permanent Resident Card, tutti la conoscono come green Card. È il documento che permette di risiedere regolarmente negli Stati Uniti. Sayfullo Saipov, l’attentatore uzbeko di New York, era negli Usa dal 2010 proprio grazie a questo documento. Aveva vissuto in Ohio, risultava residente in Florida e abitava a Paterson, nel New Jersey, il ventinovenne nato in Uzbekistan, con moglie e tre figli, due femmine e un ...

Come funziona la green card americana che Trump vuole abolire : Le richieste La green card americana è uno dei principali sogni in diversi paesi del mondo. A fronte di 55 mila tesserini disponibli per il 2018 sono già 14 milioni le richieste ricevute dal governo ...