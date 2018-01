Il mondo dello spettacolo piange Marina Ripa di Meana | ' Ciao leonessa'

Sci alpino - Coppa del mondo Courchevel 2017 : Federica Brignone non sarà al via dello slalom parallelo : Non ci sarà dunque Federica Brignone al via dello slalom parallelo di Courchevel (Francia). La 27enne azzurra, protagonista ieri di una caduta (nel corso della prima manche del gigante) comportante un brutto colpo alla spalla sinistra, ha deciso di non prendersi rischi. Come riferito dal clan azzurro la Brigone si è sottoposta a tutti i trattamenti del caso e rientrerà in Italia per allenarsi in vista dello slalom gigante di Lienz (Austria). Il ...