Il 4 marzo sarà Election Day | si vota anche per le regionali di Lazio e

Election day : sarà il 4 marzo : Oltre al parlamento si andrà alle urne per i consigli regionali e i governatori di Lombardia e Lazio. Nel 2018 elezioni regionali anche per Molise, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto ...

AL BANO E ROMINA/ Il cantante ancora diviso tra l'ex e Loredana Lecciso? Dal 20 marzo sarà a The Voice : Al BANO Carrisi e ROMINA Power, il cantante di Cellino San Marco ancora diviso tra l'ex e Loredana Lecciso? Si accende il gossip sul bacio e sulle nozze.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:56:00 GMT)

Da marzo il Metropolitan Museum di New York non sarà più gratuito : Da marzo non si potrà più entrare gratuitamente al Metropolitan Museum of Art di New York a meno di essere residenti nello stato. Dal 1970 infatti si poteva entrare senza pagare e il museo si limitava a suggerire una donazione The post Da marzo il Metropolitan Museum di New York non sarà più gratuito appeared first on Il Post.

Tabacci salva la lista di Emma Bonino «Il 4 marzo per il voto +Europa ci sarà» : Il leader di Centro democratico concede il suo simbolo alla leader radicale, che adesso non sarà più obbligata a raccogliere le firme. Lei lo ringrazia: «Un servizio al Paese»

Per Matteo Salvini il 4 marzo 2018 sarà “una data storica” : Si va alle urne e il centrodestra parte super favorito. “Finalmente. Dopo sei anni di governicchi, di minestroni, di disoccupazione e immigrazione senza controlli, c’è una data, che è storica”. Commenta il segretario della Lega, Matteo Salvini. Per il leader…Continua a leggere →

Calcio - ci sarà il VAR ai Mondiali 2018? Collina : “La FIFA deciderà a marzo”. Moviola in campo in Russia? : Mancano meno di sei mesi all’inizio dei Mondiali 2018 di Calcio ma non sappiamo ancora se il VAR sarà presente durante la rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Una decisione definitiva verrà presa dalla FIFA soltanto a marzo come ha dichiarato Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della FederCalcio mondiale. L’ex fischietto è intervenuto oggi a Dubai durante la seconda giornata del ...

Gomorra 4 / Anticipazioni : ci sarà la nuova stagione? Riprese a marzo 2018 e messa in onda nel 2019 : Gomorra, ci sarà la quarta stagione? Le Anticipazioni confermano la serie di nuovo in lavorazione, Salvatore Esposito tranquillizza i fan ed anche la costumista Mastroianni.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:50:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ L'ex tronista ha perso 12 chili e a marzo sarà nella fiction “Furore 2” : FRANCESCO MONTE, ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, rivela di aver perso peso grazie a Gianluca Mech e parla dei prossimi progetti professionali.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 12:25:00 GMT)

La Giornata dei Giusti in arrivo anche in Italia : sarà celebrata il 6 marzo : Nel 2003 a Milano, con l'appoggio del Comune e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nasceva il primo 'Giardino dei Giusti di tutto il mondo' al Monte Stella, costruito con le macerie della ...