LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si comincia con i 500 ed i 1500 metri : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

Il 2018 fa rima con fiducia : 6 italiani su 10 ottimisti sul futuro (+8%) : Il 2018? Fa rima con fiducia. I saldi iniziano con il ritorno dopo anni di un debole ottimismo tra gli italiani che in quasi sei casi su dieci (59%) pensano che la situazione economica del Paese sarà ...

Ex allenatore del vivaio nerostellato la prima vittima dell'amianto nel 2018 a Casale : 'La famiglia - dice il presidente dello Sport Club Nuova Casale, Lorenzo Tiengo - a una nostra richiesta di fiori ha chiesto in alternativa di fare offerte per l'hospice Zaccheo, dove Agostino era ...

Volley - SuperLega 2018 – RECORD DI ACES! Earvin Ngapeth ne segna 12 - battuti i primati di Gasparini e Cazzaniga : Earvin Ngapeth ha realizzato il nuovo RECORD di aces in una partita del massimo campionato italiano di Volley maschile! Lo schiacciatore di Modena ha messo a segno ben 12 aces nel corso di Modena-Sora, match valido per la quindicesima giornata di SuperLega. Il transalpino ha così superato gli 11 sigilli di Mitja Gasparini in Verona-Padova del 2011 (precedente primato di Serie A1) e anche le 11 siglate per ben due volte da Roberto Cazzaniga ...

Masterchef Italia 2018 - Ed.7/ Diretta e concorrenti : Joayda vince la prima prova (Terza puntata) : Masterchef Italia 7, al via la nuova stagione del cooking show di SkyUno HD; chi sarà il primo ad essere eliminato? Spazio per i nuovi concorrenti e le prove culinarie.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:32:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 2018 - Ed.7/Anticipazioni 4 Gennaio - prima Mistery Box per i concorrenti - chi sarà eliminato? : MASTERCHEF ITALIA 7, al via la nuova stagione del cooking show di SkyUno HD; chi sarà il primo ad essere eliminato? Spazio per i nuovi concorrenti e le prove culinarie.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 20:45:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati - buona la prima : battuti gli svizzeri al tie break : Tanta sofferenza ma alla fine arriva la vittoria per Alex Ranghieri e Marco Caminati, al debutto stagionale assieme nel torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Una prova in altalena per la coppia azzurra che ha battuto 2-1 gli svizzeri Beeler/Krattiger e domani affronteranno con ogni probabilità i polacchi Losiak/Kantor per conquistare il primo posto nel girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale. prima però, tra pochi minuti, i ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : Cade Freitag - via libera per Stoch! Colloredo fuori dopo la prima serie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Innsbruck, in Austria. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione il 4 gennaio, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i ...

Primi eliminati in Masterchef Italia 2018 tra la prima Mistery Box e la prova in esterna a Bologna : anticipazioni 4 gennaio : Primi eliminati in Masterchef Italia 2018 oggi, 4 gennaio, con la messa in onda della terza puntata e la possibilità che sia più di uno l'aspirante chef a dover lasciare la cucina del cooking show. La settima edizione prende il via ufficialmente oggi con il primo arrivo ai fornelli dei 20 concorrenti e con le prime prove a cominciare dalla Mistery Box che li vedrà impegnati con i cosiddetti ingredienti porta fortuna. Dovranno partire da ...

Sci alpino - Slalom maschile Zagabria 2018 : super prima manche di Michael Matt. Hirscher secondo - Gross quinto ma lontano dal podio : Michael Matt è a sorpresa davanti a tutti dopo la prima manche dello Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco, sceso con il pettorale numero 2, ha confezionato una grandiosa discesa, risultando nettamente il più veloce sia sul tratto centrale che su quello conclusivo. Nessuno, a parte Hirscher, è mai riuscito a piazzarsi davanti a lui in un singolo intermedio, come testimoniano gli ampi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : inizia la prima manche. Tutti contro Marcel Hirscher - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...

LIVE Tour de Ski 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Oestberg allunga tra le donne. Cologna difende il primato nella mass start - De Fabiani per risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. A Oberstdorf (Germania) si disputa la quinta (ma sarebbe meglio dire quarta) tappa del prestigioso circuito. Dopo l’annullamento della sprint a tecnica classica in programma ieri a causa di una vera e propria bufera di vento che ha investito Oberstdorf, oggi, tempo permettendo, è il primo dei due giorni dedicati alle mass start. La tecnica è quella libera e le ...

LIVE Tour de Ski 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Cologna difende il primato nella mass start - gli azzurri devono risalire : Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 10.15 con le donne, poi alle 11.15 toccherà agli uomini. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA ...