Huawei telefono non si accende più cosa fare ?

Aggiornamento Huawei P9 Lite B397 oggi 13 dicembre in Italia : cosa cambia per il telefono : Il Huawei P9 Lite in Italia torna a ricevere un Aggiornamento. Si tratta di un firmware nuovo di zecca per il territorio Italiano che è siglato B397 e pensato per il modello L31 le cui notifiche via OTA dell'update hanno cominciato a comparire sui display dell'esemplare proprio in questa prima parte del 13 dicembre. cosa cambia per il telefono e di quali miglioramenti potrà beneficiare? Del pacchetto software in questione, ossia proprio del ...