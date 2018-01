: RT @HuffPostItalia: "Ho pensato al suicidio in Svizzera, ho scelto la sedazione continuata". Il videotestamento di Marina Ripa di Meana htt… - InCaZzAtO90 : RT @HuffPostItalia: "Ho pensato al suicidio in Svizzera, ho scelto la sedazione continuata". Il videotestamento di Marina Ripa di Meana htt… - theamazer : RT @HuffPostItalia: "Ho pensato al suicidio in Svizzera, ho scelto la sedazione continuata". Il videotestamento di Marina Ripa di Meana htt… - gazzettaparma : Il video-testamento di #MarinaRipadiMeana: "Avevo pensato al suicidio in #Svizzera" - CLAVIS25 : RT @HuffPostItalia: "Ho pensato al suicidio in Svizzera, ho scelto la sedazione continuata". Il videotestamento di Marina Ripa di Meana htt… - HuffPostItalia : "Ho pensato al suicidio in Svizzera, ho scelto la sedazione continuata". Il videotestamento di Marina Ripa di Meana -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Marina Ripa di Meana ha affidato a Maria Antonietta Farina Coscioni le sue ultime volontà e con lei halapalliativa profonda. Lo rivela lei stessa in un video testamento diffuso questa sera dal Tg5 e registrato qualche giorno fa nella sua casa romana.Di seguito uno stralcio delle sue ultime volontà: "Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto. Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l'idea delassistito in ...