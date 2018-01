Hello | World! Quanto c' è da disperarsi per Spectre e Meltdown

Hello - World! Il 2017 finisce in Iran : (Scienza in rete) E quanto smog c'è stato a Milano quest'anno? Tanto . (the Submarine / archivio) *** Hello, World e the Submarine domani saranno chiusi per ferie: noi ci rivediamo qui martedì 2 ...

Hello - World! Il boom dell'export italiano : (Merriam-Webster) Scienza Come si sono schierati gli americani a proposito della scienza nel 2017, secondo le diverse fasce d'età. (Scientific American) Ambiente Per contrastare il cambiamento ...

Hello - World! Camere ardenti : https://t.co/fb9yptldbO - Sarah Mei (@sarahmei) December 28, 2017 Scienza Paleontologi contro Trump . (the Guardian) Ma tra l'altro, Trump conosce la differenza tra "tempo atmosferico" e "clima"? ...

Hello - World! La Catalogna spaccata : - ICRC (@ICRC) December 21, 2017 Trump potrà anche considerare Gerusalemme capitale di Israele, ma il resto del mondo ora è ufficialmente non d'accordo: l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha ...

Hello - World! "Diritti senza confini" : Le parole? "Vulnerabile," "diritto," "diversità," "transgender," "feto," "evidence"based" (basato su ricerca), e "science"based" (basato sulla scienza). L'ordine è arrivato durante un incontro per ...

Hello - World! Striscia di sangue : (Quartz) Apple ha aggiunto un nuovo pezzo al proprio imminente servizio di streaming televisivo: una nuova serie tv firmata da Ronald D. Moore , il creatore di Battlestar Galactica, e prodotta da ...

Hello - World! Ciao internet - è stato bello : - Dreidel-vid Klion (@DavidKlion) December 14, 2017 Mondo Cose non terribili passate per un solo voto: con 5 contrari e 4 a favore la Corte costituzionale dell'Indonesia ha bocciato la legge proposta ...

Hello - World! Averceli - vent'anni (al Sud) : Secondo Chamath Palihapitiya i social network stanno "erodendo le fondamenta di come le persone si comportano," e "distruggendo il tessuto sociale." (Quartz) Scienza Dopo 14 anni di ricerche, lo ...

Hello - World! Il giorno della rabbia - da 30 anni : (il Post) Scienza Anche in assenza di terremoti, la Terra emette sempre un leggerissimo ronzio " si sente anche dallo Spazio " per la prima volta un gruppo di ricercatori è riuscito a misurarlo: ...

Hello - World! La libertà di stampa è antifascismo : (l'Huffington Post) Per Pisapia si tratta sostanzialmente della fine della propria breve esperienza politica nazionale . Il punto di rottura col Pd è stato calendarizzare lo Ius soli al termine di ...

Hello - World! 25 novembre - tutti i giorni : (Vox) Un report della Commissione Europea sottolinea come, malgrado l'economia della Spagna stia migliorando, la disparità di reddito sia tra le più ampie d'Europa . (the Local Es) Donald Trump si è ...

Hello - World! Il fascio di Varsavia : (the Verge) Scienza L'inchiesta a Trani sui vaccini è finita con un'archiviazione da parte della procura , che non ha trovato elementi per provare il presunto legame con l'autismo. (il Post) Ambiente ...

Hello - World! Poco da ridere : (Man Repeller) Scienza Quando non hai studiato per l'interrogazione di climate change e sei il massimo consulente ambientale della Casa Bianca. (Huffington Post) Trump's pick for top environmental ...

Hello - World! Ti presento gli impresentabili : (CNBC) Scienza Un satellite polare statunitense si è rotto e Trump non ha la minima voglia di farlo sostituire , visto che raccoglieva dati sul cambiamento climatico. (the Guardian) Ambiente Il ...