Gruppo FCA - Nuovo record in borsa | il titolo prosegue la corsa

Torino - ondata di cassa integrazione nel Gruppo Fca : ondata di cassa integrazione per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) di Torino. Prima era toccato alla Marelli Automotive Lighting di Venaria, poi è...

Torino - ancora Cig nel Gruppo Fca. Fiom : è bollettino di guerra : Torino, 21 dic. (askanews) Altra cig nel gruppo Fca a Torino. Lo segnala la Fiom. Ieri era toccato alla Marelli Automotive Lighting di Venaria, oggi alla Maserati di Grugliasco, alle Presse e alle ...

Gruppo FCA - La Hyundai smentisce possibili partnership : La Hyundai ha smentito un possibile ampliamento delle collaborazioni tecniche con il Gruppo FCA. Un portavoce del chaebol coreano ha infatti riferito al quotidiano Korea Herald che "la Hyundai Motor non è attualmente in trattativa con FCA per una partnership sui sistemi propulsivi a idrogeno".Nessun accordo, per ora. Durante la conferenza di presentazione del nuovo team Alfa Romeo Sauber di Formula 1, Sergio Marchionne aveva ...

Gruppo FCA - Le Monde : "Rischia una multa da 9 - 6 miliardi in Francia" : Pesanti sanzioni potrebbero essere comminate al Gruppo FCA in Francia per la vicenda delle emissioni. A rivelarlo è ancora una volta il quotidiano Le Monde, sulla base di nuovi documenti di cui la testata sarebbe venuta in possesso relativi all'inchiesta avviata dalle autorità parigine la scorsa primavera, che coinvolge anche PSA, Volkswagen e Renault. Anticipazioni che FCA France ha bollato come "prive di fondamento".Rischio ...

Gruppo FCA - A Marchionne bonus per oltre 43 milioni di euro : L'amministratore delegato del Gruppo FCA, Sergio Marchionne, ha incassato alla fine di ottobre nuovi compensi sotto forma di bonus azionari. In dettaglio sono stati assegnati al dirigente italo-canadese circa 2,8 milioni di azioni dal valore di oltre 43,7 milioni di euro sulla base dell'attuale andamento del titolo FCA in Borsa.Premiato per gli obiettivi raggiunti. Marchionne, che ha venduto un milione di azioni del pacchetto per adempiere a ...

Gruppo FCA - Nuovi dettagli sulla Suv media Maserati e sui piani del futuro : Durante la consueta conferenza di presentazione dei risultati finanziari trimestrali sono emersi Nuovi dettagli sui futuri piani del costruttore. Alcuni interventi di Sergio Marchionne hanno rivelato dettagli inediti riguardo alla Suv Maserati che andrà a posizionarsi al di sotto della Levante, con il ceo che, tra le altre cose, ha parlato anche della situazione Magneti Marelli, della riorganizzazione delle fabbriche americane e dell'alleanza ...

Gruppo FCA - Utili in crescita anche nel terzo trimestre : anche nel terzo trimestre del 2017 è proseguito il trend di crescita del Gruppo FCA che ha raggiunto un utile netto superiore del 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 910 milioni di euro a fronte di un netto rettificato di 922 milioni di euro (+25%).Più profitti. Le consegne globali sono rimaste in linea con quelle del Q3 del 2016, raggiungendo 1.123.000 unità (3.493.000 da inizio anno) a fronte di ricavi netti in ...

Gruppo FCA - Sospettato di ostacolare l'inchiesta sui diesel in Francia : Nuovi guai per FCA dal fronte francese dell'inchiesta sulle emissioni dei diesel. Il Gruppo è stato accusato di aver ostacolato le indagini sul sospetto scandalo dei motori a gasolio tra il maggio del 2016 e il gennaio scorso. La notizia è stata diffusa dalla testata Le Monde e ripresa poi dall'agenzia Reuters.Nuova accusa penale per mancata collaborazione con le autorità. La fonte dice di essere entrata in possesso di una lettera ...