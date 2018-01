Gossip Isola dei famosi | Atzei | Rinaldi e Mancini in Honduras | Bossari in studio

Gossip : Onestini e Tonon dal Grande fratello Vip all'Isola dei Famosi? Video : La seconda edizione del #Grande fratello VIP è terminata da poche settimane ma i numerosi telespettatori non si sono dimenticati dell'amicizia che lega tutt'ora #luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra i due ex concorrenti nella casa del Gf Vip si è instaurato un feeling speciale tanto da soprannominarsi gli 'Oneston'. Ora molti dei loro supporter vorrebbero rivedere i due ex gieffini affrontare una nuova avventura insieme proprio come hanno fatto ...

Gossip : Onestini e Tonon dal Grande fratello Vip all'Isola dei Famosi? : La seconda edizione del Grande fratello Vip è terminata da poche settimane ma i numerosi telespettatori non si sono dimenticati dell'amicizia che lega tutt'ora Luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra i due ex concorrenti nella casa del Gf Vip si è instaurato un feeling speciale tanto da soprannominarsi gli 'Oneston'. Ora molti dei loro supporter vorrebbero rivedere i due ex gieffini affrontare una nuova avventura insieme proprio come hanno fatto ...

Gossip : Marina La Rosa forse all'Isola dei famosi - Luca Tommassini ad Amici? : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi e la diciassettesima di Amici, sono sicuramente due trasmissioni di punta di Canale 5 all'inizio 2018; il reality sulla sopravvivenza tornerà in onda da fine gennaio, mentre il serale del talent dovrebbe essere trasmesso tra marzo e aprile. Stando ai Gossip che circolano sul web in queste ore, dovrebbero esserci tante new entry in entrambi i programmi Mediaset: in quello condotto da Alessia Marcuzzi ...

Gossip Isola dei famosi : le ultime indiscrezioni sul cast di naufraghi : Lunedì 22 gennaio inizierà ufficialmente la tredicesima edizione dell'Isola dei famosi, la terza trasmessa su Canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi. A poco più di un mese dal debutto sul piccolo schermo, sono tanti i nomi che si fanno sui futuri naufraghi: se Emanuele Filiberto di Savoia e Francesca Barra hanno smentito la loro partecipazione, l'ex tronista Sabrina Ghio sembra sempre più vicina all'Honduras. Isola 13: tutti i nomi dei presunti ...

Isola dei Famosi 2018 : anche Giucas Casella nel cast? Il Gossip : Isola dei Famosi cast: chi sono i nuovi naufraghi? Spunta il nome di Giucas Casella Non è ancora stato chiuso il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotto per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Come fa sapere il settimanale Oggi, nell’ultimo numero in edicola, la produzione del reality show ha contattato nei […] L'articolo Isola dei Famosi 2018: anche Giucas Casella nel cast? Il gossip proviene da ...

Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi : conferma e Gossip su Belen : Isola dei Famosi, Stefano De Martino inviato? L’avvistamento con Alessia Marcuzzi Grande scoop sul nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Dopo Stefano Bettarini, sembra essere arrivato il turno di Stefano De Martino. Il ballerino sembrava pronto a partire per l’Honduras già lo scorso anno, ma alla fine gli autori hanno dato il tanto ambito ruolo all’ex […] L'articolo Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi: ...

Gossip : Stefano De Martino all'Isola dei Famosi : Cresce l'attesa per la nuova edizione dell'isola dei Famosi che andrà in onda con l'inizio del nuovo anno. Alla conduzione troveremo sempre la bellissima Alessia Marcuzzi diventata una veterana del reality show prodotto da Magnolia che con il passare del tempo è tornato a riscuotere un gradissimo successo. La notizia bomba però è arrivata proprio in queste ore quando è stato svelato il nome del nuovo inviato speciale. Andiamo a scoprire le ...