Google Chrome sta diventando come internet Explorer 6

Google Chrome Consuma Troppa Memoria? Ecco Come Risolvere : Il browser internet Chrome Consuma Troppa memoria RAM e rallenta il computer. Ecco l’estensione perfetta per Risolvere i tuoi problemi Ridurre consumo memoria RAM da parte di Google Chrome Come ho sempre detto e ribadito su YLU, dal mio punto di vista Google Chrome è il miglior browser internet per PC, smartphone, tablet e qualsiasi altra piattaforma connessa […]

Microsoft Edge è migliore di Google Chrome e Microsoft ve lo dimostra con uno spot : E’ un dato di fatto certo che Microsoft Edge, nonostante sia preinstallato di default in Windows 10, non sia ancora riuscito a conquistare il mercato dei browser. Molti utenti infatti preferiscono utilizzare Google Chrome magari perchè lo considerano più performante e affidabile degli altri. Microsoft però, nel suo ultimo spot, cerca di convincere questi a passare a Edge in quanto sarebbe migliore; nel filmato il big di Redmond mette in ...

Sincronizzare Google Chrome con Safari : Safari ci permette di avere tutti i dati sincronizzati contemporaneamente su iPhone, iPad e Mac. Si tratta di uno dei migliori browser, in quanto è adattato al meglio per poter sfruttare tutte le potenzialità dell’ecosistema Apple. Tuttavia, se un utente dovesse decidere di utilizzare Google Chrome sul proprio dispositivo, si troverebbe costretto a rinunciare alla sincronizzazione con Mac e dispositivi iOS. Per fortuna esiste una procedura ...

Google Chrome per Android testa un migliore supporto multilingue : Tra le novità in arrivo su Google Chrome ne troviamo anche una che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti multilingue. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google Chrome per Android testa un migliore supporto multilingue è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Chrome 64 rende più facile trovare le flag modificate dall’utente : Google ha introdotto un piccolo cambiamento nella pagine delle flags: ora quelle modificate dall'utente vengono mostrate all'inizio della pagina. L'articolo Google Chrome 64 rende più facile trovare le flag modificate dall’utente è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Arriva anche su Google Chrome il doppio tap per avanzare nei video di YouTube : Google Chrome introduce una funzione per avanzare e riavvolgere i video di YouTube, per ora solo nella versione Canary. L'articolo Arriva anche su Google Chrome il doppio tap per avanzare nei video di YouTube è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Blocco dei redirect pubblicitari e tante altre novità per la versione beta di Google Chrome 64 : Google Chrome beta 64 arriva con varie novità fra cui un Blocco del redirect automatico degli ads e una nuova navbar bianca. L'articolo Blocco dei redirect pubblicitari e tante altre novità per la versione beta di Google Chrome 64 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Chrome Bloccherà Le Pubblicità Dal 15 Febbraio (Non Tutte) : Ci siamo: dal 15 Febbraio 2018 Google Chrome inizierà a bloccare e nascondere le Pubblicità troppo fastidiose sui siti internet L’ad-blocker di Chrome arriverà a Febbraio 2018 Come da programma, Google ha confermato che il browser Chrome inizierà a bloccare la visualizzazione delle inserzioni pubblicitarie più invadenti nel mese di Febbraio 2018. Il blocco inizierà il 15 Febbraio […]

Google Chrome dal 15 febbraio 2018 bloccherà gli annunci pubblicitari fastidiosi : Dal 15 febbraio 2018 Google Chrome seguirà gli standard stabiliti dalla Coalition for Better Ads. Scopriamo insieme cosa cambierà L'articolo Google Chrome dal 15 febbraio 2018 bloccherà gli annunci pubblicitari fastidiosi è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

6 Motivi Per Abbandonare Google Chrome E Passare A Opera : Google Chrome è il miglior browser internet? E’ meglio Google Chrome oppure Opera? Ecco 6 Motivi che ti spingeranno a Passare da Google Chrome ad Opera Google Chrome vs Opera So bene che ho sempre sostenuto che Google Chrome fosse il miglior browser internet per PC, smartphone, tablet e qualsiasi altra piattaforma connessa ad internet. E ne sono […]

Amazon torna a vendere Google Chromecast e Apple TV : Ricordiamoci che il Chromecast in gran parte del mondo, quando uscì la prima generazione quattro anni fa, è rimasto per diversi mesi il dispositivo multimediale più venduto nella categoria ...

Google aggiorna Chrome Beta - Maps - Gboard - Inbox - Allo e Pixel Launcher : ecco le novità : Tante novità per le app Google. Scopriamo quelle legate a Maps, Gboard, Allo, Pixel Launcher, Chrome Beta e Inbox by Gmail. L'articolo Google aggiorna Chrome Beta, Maps, Gboard, Inbox, Allo e Pixel Launcher: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Chromecast Ultra a 2 euro al mese con le ALL-IN di Tre e Google Pixel 2 XL : Acquistando un Google Pixel 2 XL con le offerte ALL-IN di Tre, potete abbinare un Google Chromecast Ultra pagando due euro al mese in più. L'articolo Chromecast Ultra a 2 euro al mese con le ALL-IN di Tre e Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Con Ricarica SMS di Wind in palio Gift Card Decathlon e Google Chromecast Ultra : Wind mette in palio 100 Gift Card Decathlon e 10 Google Chromecast Ultra con il nuovo concorso dedicato al servizio Ricarica SMS. L'articolo Con Ricarica SMS di Wind in palio Gift Card Decathlon e Google Chromecast Ultra è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.