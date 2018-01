God of War | spuntano tante nuove informazioni sul combat system | l' esplorazione e il

Nuovi dettagli per God of War : Attraverso l’ultimo numero della rivista GameInformer, siamo venuti a conoscenza di numerose nuove informazioni su God of War, legate al gameplay dello stesso, prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo che il lancio del gioco salvo imprevisti è fissato in esclusiva PS4 a Marzo 2018. Nuovi dettagli per God of War Di seguito vi riportiamo le nuove informazioni legate al gameplay: Durante i combattimenti, i giocatori si ...

La mitologia egizia e maya nel futuro di God of War? : Tra le varie uscite di peso programmate per questo 2018, figura quella dell'attesissimo God of War, l'esclusiva PlayStation 4 della quale vi abbiamo riportato ultimamente alcuni succulenti dettagli.Oggi la nuova avventura del famoso Kratos torna protagonista grazie a delle interessanti dichiarazioni del director, Corey Barlog, riportate da Gamespot. Secondo Barlog, infatti, in futuro l'apprezzata serie potrebbe esplorare diverse mitologie, come ...

Nuovi dettagli God of War su gameplay e sistema di progressione : God of War è una delle esclusive Playstation 4 più attese del 2018, ma in generale può essere considerata una delle uscite più importanti che arriveranno nel corso di quest'anno. Il nuovo gioco di Santa Monica Studios si prepara a rivoluzionare in toto tutto ciò che conoscevamo sulle avventure di Kratos, a partire dalla trama e all'ambientazione fino ad arrivare al gameplay vero e proprio: andiamo a sviscerare le nuove informazioni che, in ...

God Of War : ecco una bella quanto costosa statua di Kratos e Atreus : Sideshow Collectibles sta per lanciare una nuova statua dedicata a God of War.Come riporta Dualshockers, la nuova statua raffigura Kratos mentre insegna al figlio Atreus come si cacciano animali e mostri. La statua sarà un'edizione limitata, i pezzi realizzati saranno 750.Per quanto riguarda il prezzo proposto, si parla ci cifre sicuramente al di sopra della media. 349 dollari o 291 euro, a seconda del continente in cui ci troviamo.Read ...

Spettacolo al Fiesta Bowl : proiettato il trailer di God of War con tanto di musiche eseguite dal vivo da un'orchestra : Dopo gli ultimi succulenti dettagli sull'attesa esclusiva PlayStation 4, God of War, il titolo torna protagonista all'evento dedicato al football studentesco americano, Fiesta Bowl.Infatti, come segnalano i colleghi di VG247, in occasione della manifestazione PlayStation, sponsor dell'evento che si è tenuto il 30 dicembre 2017 all'University of Phoenix Stadium di Glendale, ha proiettato un trailer di God of War con tanto di musiche eseguite dal ...

Spade del Caos e draghi confermati per God of War? : Il netto cambiamento a livello di setting ha inevitabilmente sollevato alcuni interrogativi sul God of War che vedremo, a meno di cambiamenti, nel 2018. Una mitologia diversa, un Kratos che pare quanto meno in parte cambiato e anche un arsenale che sembra molto diverso rispetto al classico equipaggiamento dello spartano.L'ascia dovrebbe essere l'arma principale ma a quanto pare ci potrebbe essere spazio anche per un ritorno che sicuramente sarà ...

Ecco i meravigliosi Funko Pop di God of War : Funko ormai ci ha abituati alla realizzazione di gadget e statuine legate anche al mondo dei videogiochi. God of War è già stato protagonista di questo tipo di oggetti in passato e ora arriva un nuovo graditissimo annuncio.Il sito ufficiale di Funko rivela che il nuovo capitolo di God of War in arrivo su PS4 nel corso del 2018 potrà contare su una serie di Pop! dedicati. Le statuine finora annunciate sono quattro e tutte piuttosto ...

Chi è Atreus? Il nuovo video di God of War ci porta alla scoperta del figlio di Kratos : Se le ultime novità riguardanti God of War si erano concentrate soprattutto sul combattimento e sulle novità che caratterizzeranno il nuovo capitolo della serie da questo punto di vista, un nuovo video condiviso da Sony e Santa Monica Studios ci propone un interessante approfondimento su una delle novità più importanti delle nuove avventure di Kratos: Atreus.Come riportato da DualShockers, il video intitolato "A Call From the Wilds" narra un ...

Nuovi dettagli per God of War : Sony ha ufficialmente svelato Nuovi e interessanti dettagli per God of War, il nuovo capitolo di prossima uscita del celebre franchise, in esclusiva Playstation 4, disponibile dai primi mesi del 2018. God of War: Nuovi dettagli da Sony La brutalità durante i combattimenti sarà parte integrante del gioco, Kratos avendo il figlio al suo fianco, dovrà trasmettergli le proprie conoscenze ricorrendo alla violenza solo per ...

Alla scoperta del combattimento e di alcune armi di God of War : Abbiamo parlato di God of War in occasione della recente PlayStation Experience, un evento da cui molti speravano di ottenere una data d'uscita per le nuove avventure di Kratos ma che in realtà ha riservato alcuni dettagli interessanti sulla (notevole) longevità del titolo e sul trailer gameplay mostrato Alla Paris Games Week.Quest'oggi torniamo a concentrarci sull'esclusiva PS4 per condividere un nuovo trailer della serie "The Lost Pages of ...

God of War sforna importanti novità - il punto su armi e combattimento : L'attesa per il ritorno della serie God of War sulla scena videoludica è indubbiamente tanta, con i possessori di una console targata Sony che smaniano nell'attesa di ricevere buone notizie sia sotto il profilo della release date che dei contenuti effettivamente inclusi nella nuova iterazione della saga. Se purtroppo in merito al primo caso non ci sono ancora conferme ufficiali, con God of War che resta fissato ancora a un generico 2018, nel ...

Svelata la durata di God of War - quando la data di uscita? : La PlayStation Experience è stata una conferenza fondamentalmente di annunci riguardo i videogiochi per la console Sony. A parte Medievil, diciamocelo, li annunci non sono poi stati granché, diciamo che sono state conferme a quanto già si era visto o rilascio di qualche dettaglio in più su titoli molto attesi. Tra questi c'è God of War, titolo in sviluppo presso Sony Santa Monica che milioni di giocatori stanno attendendo da anni. Sarà una ...

God of War avrà una longevità tra le 25 e le 35 ore : Cory Barlog non poteva di certo non essere presente alla conferenza di apertura della PlayStation Experience e ovviamente l'argomento centrale del suo intervento sul palco è stata la sua creatura: God of War.God of War è un titolo decisamente diverso rispetto agli scorsi capitoli della serie e a quanto pare anche a livello di longevità ci troveremo di fronte a un progetto piuttosto sorprendente. Lo stesso Barlog ha sottolineato che il gioco si ...

