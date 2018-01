Giulia Latini senza freni dopo l’insinuazione | “Foto | pubblicità e soldi?” La sfuriata

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI/ Presto di nuovo insieme : rispunta la speranza dei fan su Giulia Latini : IVANA MRAZOVA e LUCA ONESTINI, la modella festeggerà il compleanno in Italia in compagnia dell'ex tronista? I fans dei due gieffini sognano l'incontro tra i due.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Uomini e donne - Giulia Latini ha un nuovo amore? L’indiscrezione : E’ mistero intorno alla situazione sentimentale di Giulia Latini. La ragazza nota per aver corteggiato Luca Onestini a Uomini e donne, infatti, ha condiviso su Instagram Story una foto che la vede in braccio a un misterioso ragazzo e un cuore disegnato sull’immagine che ha insospettito non poco i fan: è plausibile pensare che la ex corteggiatrice si sia legata a un nuovo baldo giovane. Il sospetto è ancor più legittimo dal momento ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Giulia Latini smentisce il ritorno di fiamma con l'ex tronista - ma... : Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno salutato il vecchio anno con una serie di post sui social. L’ex tronista, in particolare, ha ricordato il suo passato e ciò che ha vissuto…(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 22:29:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : il pubblico vuole Francesco Monte e Giulia Latini : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca atzei e Alessia Mancini(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:00:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi - Giulia Latini : le sue parole scatenano la bagarre su Luca Onestini : Uomini e Donne Oggi, Giulia Latini: le sue ultime parole scatenano la bagarre su Luca Onestini Tra i misteri irrisolti dell’affaire Luca Onestini e Soleil Sorgé c’era anche quello che coinvolgeva Giulia Latini, l’ex corteggiatrice del bolognese a Uomini e Donne che nelle ultime ore, con un post criptico, ha scatenato la curiosità dei fan. […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Giulia Latini: le sue parole scatenano la ...

Luca Onestini a Verissimo : “Giulia Latini mi aveva chiesto di vederci” : Verissimo, Luca Onestini parla di Soleil e Giulia Latini dopo la fine del Grande Fratello Vip Luca Onestini è tornato a parlare di Giulia Latini, la sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha chiarito a Verissimo i messaggi che si è scambiato con la ragazza prima di entrare […] L'articolo Luca Onestini a Verissimo: “Giulia Latini mi aveva chiesto di vederci” proviene da Gossip e Tv.

Giulia Latini e Andrea Melchiorre / Uomini e Donne - dopo il flirt nuovo riavvicinamento : verità o business? : Giulia Latini e Andrea Melchiorre, Uomini e Donne: dopo il flirt estivo l'ex coppia si riavvicina ancora una volta? A breve saranno protagonisti di un nuovo programma.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 15:52:00 GMT)

Uomini e Donne - tra i protagonisti di The Hottest Winter : Andrea Melchiorre - Giulia Latini e Mattia Marciano : Arriva su Mtv l'evento dell'inverno con la partecipazioni di alcuni volti amati del dating show di Maria De Filippi.

LUCA ONESTINI E Giulia LATINI/ Video - Alfonso Signorini fa da Cupido ma... (Grande Fratello Vip 2) : Alfonso Signorini, in visita nella Casa del Grande Fratello Vip 2, cerca di convincere LUCA ONESTINI a dare una seconda possibilità alla sua ex corteggiatrice GIULIA LATINI (Video)(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 21:20:00 GMT)

