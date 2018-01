Giappone | Nuova Zelanda | Portland | un incredibile viaggio con lo snowboarder Bryan Fox

Holly e Benji - al via in Giappone il reboot della nuova serie animata : Nuovo inizio per Captain Tsubasa, ossia reboot per la serie a cartoni animati Holly e Benji. Tv Tokyo ha annunciato ufficialmente la nuova serie dedicata ai fuoriclasse del pallone Giapponesi che hanno già fatto sognare milioni di appassionati nel mondo e non solo in Giappone, compreso in Italia dove sono tantissimi i fan di questo manga diventato un cartoon di successo. Captain Tsubasa, ossia Holly & Benji Captain Tsubasa, meglio ...

Nord Corea - nuova provocazione : Kim Jong Un lancia missile balistico. Il Giappone : "Caduto vicino alle nostre acque" : La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa sudCoreana Yonhap, citando i comandi delle forze armate sudCoreane, che hanno specificato che il lancio...

Suzuki : la nuova Swift si aggiudica il premio "Car of the Year 2018" in Giappone : Suzuki Swift ha vinto il premio Car of the Year Award 2018 assegnato dalla Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference of Japan. Si tratta di un prestigioso riconoscimento attribuito da una...