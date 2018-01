Gemitaz ubriaco spiega il suo rap | ' Non me ne frega niente' | video

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Nella notte in cui il pubblico del rap romano ha accolto – per certi versi in maniera inaspettata – positivamente il nuovo lavoro della Dark Polo Gang, un altro esponente di rilievo della scena capitolina, Gemitaiz, ha voluto esporsi pubblicamente, pubblicando sui suoi canali social ufficiali una serie di brevi-comunicati, nei quali ha avuto modo di puntualizzare in maniera decisa alcune questioni relative all'eterno dualismo tra rap e trap, arrivando addirittura a dichiarare che 'La trap non esiste'. Il monologo di Gemitaiz Attorno alla mezzanotte della scorsa notte l'autore di 'Affare romano' ha caricato su Instagram una serie di brevinei quali, dopo aver dichiarato di essere 'completamente', ha risposto ai tanti supporter che abitualmente gli suggeriscono quali dovrebbero essere i parametri secondo i quali creare il sound, le liriche e le atmosfere dei suoi ...