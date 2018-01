Freddo e allerta meteo negli Usa | sospesi tutti i voli al Jfk di New York

Allerta Meteo USA - il Freddo aumenterà ancora nel weekend : scenario da “The Day After Tomorrow” - temperature incredibili [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Allerta Meteo USA - -37°C a Chicago - -24°C a Indianapolis : ecco come le città stanno reagendo alle condizioni di Freddo estremo : Il rigido tempo invernale che ha portato le temperature sotto lo zero in molte parti degli USA sta minacciando di portare neve e ghiaccio anche in parti del sud che solo raramente vedono cadere fiocchi di neve, e ancora meno li vedono accumulare al suolo. Per esempio, a Savannah, una città costiera della Georgia che non ha visto nevicate notevoli dal febbraio 2010, sono previsti fino a 5 centimetri di neve e grandine. Nonostante le autorità ...

Allerta Meteo USA - Freddo incredibile anche nel Golfo del Messico : sulle coste di Florida - Texas e Louisiana temperature più basse dell’Alaska! : La tempesta di freddo polare che sta attanagliando gli Stati Uniti oggi, mercoledì 3 gennaio, piomberà anche sulle coste della Georgia e della Carolina del Sud, promettendo scene contraddittorie di palme e querce ricoperte da ghiaccio e neve. Per quanto riguarda il Golfo del Messico, il grande gelo dell’est ha trasformato una fontana di Pensacola, in Florida, in una scultura di ghiaccio (come testimonia la foto di Natalie Kirkland in basso). A ...

Allerta Meteo/ Previsioni : Freddo e neve a Natale - ondata di maltempo in arrivo (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il maltempo con pioggia e neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 11:05:00 GMT)

Allerta Meteo - Freddo in aumento e neve fin sulle coste del Centro/Sud tra Mercoledì 20 e Giovedì 21 : ecco i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Nelle prossime ore un nuovo impulso freddo proveniente dai Balcani determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia. La neve cadrà fin sulle coste dell’Adriatico e localmente anche all’estremo Sud, specie nella Calabria jonica settentrionale tra le province di Cosenza e Crotone. Le conferme arrivano dai bollettini di Vigilanza Meteorologica Nazionale emessi oggi dal Centro ...

ALLERTA METEO/ Sole un po' ovunque - ma che Freddo! (oggi - 19 dicembre 2017) : METEO, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 19 dicembre 2017. Continua a fare molto freddo in Italia nonostante il Sole sia protagonista più o meno su tutto lo stivale.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 01:54:00 GMT)

Allerta Meteo - il fronte Freddo arriva al Sud : il maltempo continua - e per i prossimi giorni cresce l’allerta nelle Regioni tirreniche [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta Meteo - adesso il maltempo si sposta al Centro/Sud : “Santa Lucia” riporta anche il Freddo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/18 ...

Freddo e neve sull'Italia - allerta "gelicidio" : cos'è e perché è pericoloso : Con la Penisola nella morsa del Freddo polare, l'Italia ha scoperto anche il "gelicidio", uno dei fenomeni più...

Maltempo : treno bloccato nel genovese - 400 passeggeri al Freddo. Allerta rossa in Liguria e Toscana : Albero su auto a Genova e nel pratese, un ferito. Prima nevicata a Milano, in Val d'Aosta mezzo metro in poche ore

Maltempo : Freddo e gelo su tutta Italia. Allerta rossa in Toscana. Forti venti in Veneto : Domani il tempo sarà perturbato con nevicate diffuse su Alpi, Prealpi e alta Pianura con quota neve in deciso rialzo nel corso della mattinata fino a portarsi gradualmente oltre i 1200 metri. "Nella notte possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) specie sulla bassa Pianura centro-occidentale e Appennino"