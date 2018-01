Francia | stop alle cure per una 14enne  in stato vegetativo |  contrari i genitori

Francia - il Consiglio di Stato approva lo stop delle cure per una 14enne in stato vegetativo : La giovane Ine's è in stato vegetativo dallo scorso giugno. La massima giurisdizione transalpina ha confermato la decisione dei medici dell'ospedale di Nancy che, contro il parere dei genitori,ritengono che non ci sia più nulla da fare.

Maltempo - situazione critica in Francia : 8 ore di stop per la linea ferroviaria tra Bardonecchia e Modane : E’ stata riattivata dopo otto ore, intorno alle ore 18, la circolazione ferroviaria fra Bardonecchia e Modane, che era stata sospesa per le difficili condizioni meteo in territorio francese. Un treno a subito 25 minuti di ritardo, mentre sei regionali sono stati cancellati. Nella giornata di domani, informa Trenitalia, se le condizioni meteo rimangono quelle attuali i treni circoleranno. Diversamente il gestore infrastrutturale francese ...

Francia - il garante della privacy a WhatsApp : stop alla condivisione di dati con Facebook : L'autorità francese dà un mese di tempo al colosso della messaggistica per prendere provvedimenti e interrompere il flusso di informazioni sugli utenti con la...

Stop agli smartphone a scuola in Francia - così da ridurne la dipendenza : Dal prossimo anno scolastico nelle scuole elementari e medie francesi sarà assolutamente vietato agli studenti l'utilizzo di telefoni cellulari L'articolo Stop agli smartphone a scuola in Francia, così da ridurne la dipendenza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Salah Abdeslam - Francia ammorbidisce la detenzione del terrorista : “Potrebbe suicidarsi - stop a isolamento visivo” : Le autorità francesi temono che Salah Abdeslam, uno dei terroristi della strage di Parigi del 2015, possa suicidarsi e hanno quindi deciso di ammorbidire le sue condizioni di detenzione. Incarcerato in totale isolamento nel penitenziario di Fleury-Mérogis, a sud di Parigi, in attesa del processo, l’unico attentatore superstite degli attacchi del 13 novembre è stato finora privato di ogni contatto anche sonoro e visivo con ...