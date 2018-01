Frana tra Sestri e Lavagna | chiusa l' Aurelia

Frana tra Sestri Levante e Lavagna/ Ultime notizie : rocciatori al lavoro - "gallerie chiuse per giorni" : Frana tra Sestri Levante e Lavagna: Aurelia chiusa, il sindaco Valentina Ghio annuncia chiusura delle gallerie per diversi giorni, si preannunciano disagi da lunedì.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 15:38:00 GMT)

Frana in Friuli : in corso la bonifica in Val Tramontina : In corso la bonifica della Frana verificatasi ieri in Val Tramontina: si sta svolgendo un sopralluogo di autorità e forse dell’ordine per valutare come procedere con la rimozione dei detriti dalla sede stradale. Una ditta specializzata dovrà rimuovere sassi e fango evitando che la caduta di nuovi massi dal versante collassato. L'articolo Frana in Friuli: in corso la bonifica in Val Tramontina sembra essere il primo su Meteo Web.

Cuneo - Frana colpisce palestra di una scuola di Mondovì : l'istituto è inagibile : La preside su facebook: un miracolo grazie alla chiusura per le vacanze natalizie. Ma adesso devo trovare una soluzione per 20 classi

Frana sulla statale dell’Abetone e del Brennero : chiuso un tratto : Anas comunica che, a causa di una Frana, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” all’altezza del km 68,950, nel territorio comunale di Piteglio, in provincia di Pistoia. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità in piena sicurezza. L'articolo Frana ...

Maltempo Umbria : Frana su strada “Tre Valli” - blocco della circolazione : La strada ‘Tre Valli Umbre‘, che collega Spoleto a Norcia, è stata chiusa per la caduta di alcuni massi tra Borgo Cerreto e Piedipaterno, nel comune di Valli di Nera: l’Anas rende noto che e’ stato disposto il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al momento non è possibile raggiungere Norcia, Cascia e altri paesi della Valnerina dal versante umbro-spoletino. Lo smottamento sarebbe stato causato dalle ...

Maltempo - Frana sulla strada per Jenne : chiusa al transito : Uno smottamento verificatosi la notte scorsa ha causato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nel cuore dei Simbruini in provincia di Roma. La frana, con la forte pioggia delle ultime ore, è avvenuta prima del monastero di Santa Scolastica verso il piccolo paese montano, che e’ sede del Parco dei monti Simbruini. La strada e’ gia’ stata liberata, ma resta chiusa al transito in attesa di verifiche ...

Maltempo Roma : Frana sulla strada per Jenne - chiusa al transito : Nella notte una frana ha provocato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nei Simbruini in provincia di Roma. La strada è già stata liberata, ma rimane chiusa al transito in attesa di verifiche. L'articolo Maltempo Roma: frana sulla strada per Jenne, chiusa al transito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nel Bellunese : Frana a Perarolo di Cadore - allarme rientrato : allarme rientrato per la frana che ieri sera aveva iniziato ad avanzare verso il Comune di Perarolo di Cadore (Belluno): secondo i Vigili del fuoco non vi sarebbe motivo di mantenere lo stato di allarme. Rimangono alloggiate in sedi diverse dalla propria abitazione, in via precauzionale, le circa venti persone evacuate. Il sindaco è in costante contatto con i tecnici della Regione Veneto. L'articolo Maltempo nel Bellunese: frana a Perarolo di ...

La maxi-Frana di Petacciato resta sotto osservazione. Esperti a confronto per valutare possibili strategie : Per la Venittelli ci sono e possono essere impegnate per un intervento significativo ascoltando sempre il contributo che arriva dalla scienza". " Il progetto di Italia Sicura " ha osservato Mauro ...

Maltempo - Frana sulla “Piceno Aprutina” : traffico bloccato : L’Anas comunica che sulla strada statale 81 “Piceno Aprutina” il traffico e’ provvisoriamente bloccato a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, a causa di una frana che ostruisce la sede stradale al km 8,300. Sul posto sono gia’ presenti le squadre dell’Anas per la gestione dell’emergenza e per la regolamentazione della viabilita’, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate sul ...