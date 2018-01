Fondo per le vittime anche di BPVi e Veneto Banca | Franco Conte | un punto di partenza

Tour de Ski - ultima sfida per i "duri" del Fondo : Grande sport sabato e domenica con lo sci di fondo in Val di Fiemme con il Fis Tour de Ski , gara valida per la Coppa del Mondo della disciplina nordica. Le ultime due prove si disputano allo Stadio del fondo Lago di Tesero e la spettacolare Final Climb lungo la pista Olimpia dell' Alpe Cermis che gli atleti percorrono ...

Gran Fondo Val Casies - già completato il percorso di 42 km : ... afferma Walter Felderer, presidente del comitato organizzatore della Gran Fondo Val Casies in programma il 17 e 18 febbraio, ora impegnato a compiere gli ultimi test in vista della diretta RAI Sport ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale donne : Ingvild Oestberg allunga in classifica su Weng - per le altre distacchi notevoli. Elisa Brocard è diciassettesima : La norvegese Ingvild Flugstad Oestberg si aggiudica la 10km con partenza in massa di Oberstdorf, seconda tappa del Tour de Ski 2018, e porta a quasi un minuto complessivo il suo vantaggio sulla connazionale Heidi Weng, undicesima nella prova di oggi. Dal terzo posto, detenuto dalla statunitense Jessica Diggins, i distacchi si fanno notevoli ed oltre i due minuti. Quarta la finlandese Krista Parmakoski, davanti alla connazionale Kerrtu Niskanen ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Cancellate le sprint di Oberstdorf - non si recupera. Domani spazio alle mass start - cambia il percorso : Oggi dovevano disputarsi le sprint valide per la quarta tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo ma il forte vento che soffiava a Oberstdorf ha costretto gli organizzatori ad annullare le due prove. Nel corso del pomeriggio si è deciso di non recuperare le due gare che dunque risultano definitivamente Cancellate: Domani giovedì 4 gennaio si disputeranno le due mass start come da programma originario della prestigiosa competizione. Gli uomini ...

Pellegrino - un jolly per il Fondo - "Tanta fatica vale un anno speciale" : Tra gli azzurri più attesi ai Giochi: 'Obiettivo medaglia, ma vinci solo se ti diverti' "La bottiglia per festeggiare a Capodanno l'ho offerta io ai compagni di squadra e agli amici dello staff, ...

ProFondo rosso per Crown Castle International : In forte ribasso Crown Castle International , che mostra un disastroso -2,04%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza del fatto che il ...

Pronto il Fondo nazionale per l' efficienza energetica : L' accordo dei Ministeri Il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, con il concerto del Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, hanno firmato il decreto di costituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Il provvedimento, previsto dal Dlgs 102/2014, favorisce il finanziamento di ...

Sci di Fondo - 15km di Lenzerheide : ottavo posto per De Fabiani nella seconda tappa del Tour de Ski : De Fabiani ottimo ottavo nella 15 km di Lenzerheide, seconda tappa del Tour de Ski. Si impone Cologna, quattro azzurri nei 30 Buona prova complessiva della squadra italiana nella 15 km a tecnica ...

Fedeli : "Contratto della scuola pronto - soldi in arrivo. Per la valorizzazione prof - Fondo di 10 mln" : Sul contratto per la scuola e l'università «ci vedremo martedì» con i sindacati, «e lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per...

Classifica generale Coppa del Mondo sci di Fondo femminile 2017-2018 : Ingvild Oestberg accorcia su Charlotte Kalla - salgono le americane - primi punti per Gaia Vuerich : Charlotte Kalla non c’è al Tour de Ski 2018, ma la sua leadership in Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo 2017/18 non ne risente. La svedese, infatti, mantiene ancora 70 punti di vantaggio su Ingvild Oestberg che ne conquista 28 nella prova a sprint di oggi e 72 su Heidi Weng che oggi ne incamera 32. Muovono la Classifica le due statunitensi Jessica Diggins, sesta con 371 punti e Saide Bjornsen alle sue spalle con 336. Prima delle ...

Un Fondo di garanzia da 1 - 5 milioni di euro per associazioni e società sportive dilettantistiche : Un fondo di garanzia da un milione e mezzo di euro dedicato ad associazioni e società sportive dilettantistiche per realizzare interventi sugli impianti, acquistare attrezzature, abbattere le barriere ...

Dal Tesoro Fondo anti-usura di 27 milioni per famiglie e imprese : Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione 27 milioni, a favore di imprese e famiglie a rischio usura. Il fondo di prevenzione dell'usura (istituito dalla legge 108 del 1996, presso il ...

Energia - firmato decreto per Fondo nazionale su efficienza energetica : (Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti , con il concerto del Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , hanno firmato il decreto di costituzione del fondo nazionale per l'efficienza energetica . Il provvedimento favorisce il finanziamento di interventi di efficienza ...

