Foggia | dalla difesa all' attacco | tanti gli obiettivi

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Si conclude senza colpi ufficiali per ilCalcio anche la seconda giornata di questa sessione invernale del #Calciomercato. Tuttavia continuano ad esserei nomi presenti sul taccuino del Direttore Sportivo Luca Nember. Portieri Difficilmente ci saranno movimenti per quanto riguarda i portieri: Enrico Guarna è ritenuto titolare, con Stefano Tarolli - che sarebbe richiesto dall'Udinese secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio - che è il suo vice. Potrebbe accadere qualcosa solamente se lo spagnolo classe '91 Alejandro Sa'nchez Benitez dovra' essere sacrificato per liberare un posto da over. Difensori I nomi più gettonati per il reparto arretrato sono quelli dei centrali Leonardo Blanchard, gia' cercato nella finestra estiva del calciomercato ed attualmente fuorilista nel Carpi, e Denis Tonucci, che è invece sceso in campo per nove volte con la maglia del Bari in questi ...