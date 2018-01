Fiorentina-Inter 1-1 |  Simeone nel recupero pareggia il gol di Icardi

LIVE Fiorentina -Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 0-1. Viola vicinissimi al pareggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter , anticipo della 20a giornata di Serie A. All'andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una ...

Video gol Fiorentina – Inter 1 – 1 - highlights e tabellino - 20° giornata Serie A 05/01/2018 : Risultato Finale Fiorentina – Inter 1 – 1, Icardi, Simeone : Cronaca e Video Gol, 20^ giornata Serie A 05 Gennaio 2018 . L’ Inter viene da un buon pareggio ottenuto in casa con la Lazio, dopo la Serie di due sconfitte consecutive, contro Udinese e Sassuolo. La Fiorentina viene da un ottimo pareggio, anche se avrebbe meritato di più, in casa con il Milan. La partita si mostra subito su ritmi godibili, con le due squadre alla ...

Fiorentina -Inter 0-1 La Diretta : All'andata fu tutto semplice per l'Inter, che conquistò un successo tondo per 3-0 e dimostrò una grossa differenza di valore tra sé e la Fiorentina. Oggi, quattro mesi e mezzo più tardi, di acqua ...

LIVE Fiorentina -Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. I viola pareggiano nel recupero con Simeone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter , anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

Pagelle Fiorentina-Inter 1-1 : Joao Mario inguardabile - Simeone decisivo : Pagelle Fiorentina-Inter – Dopo il pareggio tra Chievo ed Udinese, si è giocato il secondo match della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina ed Inter, partita non spettacolare ma emozioni che non sono comunque mancate fino al termine della partita. La squadra di Luciano Spalletti è un film già visto, gioca male, anzi malissimo ma passa in vantaggio con Mauro Icardi. Nel finale però il pareggio di Simeone rende ...