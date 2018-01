Fiorentina Inter 0-1 in diretta | risultato LIVE Sblocca Icardi al 55'

Pagelle Fiorentina -Inter 1-1 : Joao Mario inguardabile - Simeone decisivo : Pagelle Fiorentina-Inter – Dopo il pareggio tra Chievo ed Udinese, si è giocato il secondo match della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina ed Inter, partita non spettacolare ma emozioni che non sono comunque mancate fino al termine della partita. La squadra di Luciano Spalletti è un film già visto, gioca male, anzi malissimo ma passa in vantaggio con Mauro Icardi. Nel finale però il pareggio di Simeone rende ...

Chi se non lui : Icardi sblocca l’Inter e il match con la Fiorentina [VIDEO] : Fiorentina e Inter sono in campo per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno sbloccato il match ad inizio ripresa con il solito Mauro Icardi. L’attaccate argentino ci ha provato prma di testa poi sulla ribattuta di Sportiello ha infilato la palla in rete con un tap-in vincente. Per il capitano nerazzurro si tratta del 18° goal in campionato. #Icardi! #Inter in vantaggio! #FiorentinaInter 0-1 ...