Fiat Chrysler prosegue la corsa | nuovo picco storico oltre 17 euro

Fiat Chrysler - profumo di intesa. Il titolo fa +8 - 3% e sfiora i 17 euro : I mercati credono che gli obiettivi del piano saranno raggiunti. E scommettono su accordi in arrivo Seduta record per Fca ieri in Piazza Affari, mentre i mercati iniziano l'anno sotto il segno dell'...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Milano - è record storico : Effervescente Fiat Chrysler , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%. Il titolo ha raggiunto un massimo di 16,29 euro che è il massimo storico per il titolo della casa ...

In evidenza sul listino Fiat Chrysler : Seduta decisamente positiva per il Lingotto , che tratta in rialzo del 3,92%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiat Chrysler più ...

Fiat Chrysler richiama 1 - 5 mln di truck : Fiat Chrysler ha annunciato il richiamo di 1,48 milioni di truck sul mercato nordamericano per un problema alla trasmissione che potrebbe permettere al veicolo di muoversi anche con il cambio bloccato ...

Italgas rinnova la sua flotta con veicoli a metano di Fiat Chrysler Automobiles : E' iniziata ieri con la consegna a Torino delle prime autovetture, la conversione dell’intera flotta aziendale Italgas con veicoli Fiat Chrysler Automobiles alimentati a metano. Nei prossimi giorni...

Fiat Chrysler - Fitch alza il rating. Outlook Positivo : (Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il rating sul debito a lungo termine di Fiat Chrysler da 'BB-' a 'BB' e ha mantenuto l'Outlook Positivo. Il rating a breve termine è confermato a 'B'. L'agenzia ...

Fiat Chrysler - Fitch alza il rating. Outlook Positivo : Fitch Ratings ha alzato il rating sul debito a lungo termine di Fiat Chrysler da "BB-" a "BB" e ha mantenuto l'Outlook Positivo. Il rating a breve termine è confermato a "B". L'agenzia statunitense ha ...

Fiat Chrysler paga dazio con le immatricolazioni : Si muove con debolezza il titolo Fiat Chrysler , che mostra un calo dello 0,13%. A frenare gli acquisti sulle azioni della casa automobilistica guidata da Sergio Marchionne, contribuisce la notizia ...

Fiat Chrysler in marcia grazie a Natixis : Balza in avanti Fiat Chrysler , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,48%. A fare da assist alle azioni della società automobilistica, contribuisce la decisione presa da ...

Preme sull'acceleratore Fiat Chrysler : Protagonista il Lingotto , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%. L'andamento di Fiat Chrysler nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Europa in rosso con auto e high tech - a Milano vendite su Fiat Chrysler : Le Borse del Vecchio Continente cedono terreno mentre l'euro si mantiene sopra quota 1,19 dollari. L'accordo sul taglio alla produzione di greggio spinge il Wti e i titoli del comparto oil con Saipem in prima fila. St in rosso. ...

Le vendite travolgono Fiat Chrysler : Aggressivo avvitamento per il Lingotto , che tratta in perdita del 4,79% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Dieselgate - Le Monde : “Fiat Chrysler rischia una multa di 9 - 6 miliardi di euro” : Il gruppo automobilistico Fiat Chrsyler rischia in Francia una multa che potrebbe arrivare fino a 9,62 miliardi di euro a seguito dell’indagine sulle emissioni dei suoi veicoli diesel. L’indiscrezione è riportata dal quotidiano francese Le Monde: “La cifra è messa nero su bianco nel verbale di infrazione della Direzione generale concorrenza e repressione frodi a cui abbiamo avuto accesso”, si legge nell’articolo ...

Fiat Chrysler - è l'ora di acquistare : Protagonista il Lingotto , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,05%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...