Famiglie | Istat | in 3°trim reddito disponibile +0 | 7% | consumi +0 | 2%

Istat : Famiglie sempre meno numerose - ma i figli non le lasciano - : L'Istituto di statistica ha pubblicato l'annuario del 2017 da cui emerge che sono sempre più i nuclei familiari con una sola persona, mentre diminuiscono quelli composti da quattro o più componenti. ...

Istat : aumenta la spesa per le Famiglie : L'Italia resta uno dei Paesi più vecchi al mondo: ad incidere sono il costante calo della fecondità e la speranza di vita che continua a crescere. E' quanto rivela l'Annuario statistico italiano dell'...

Istat - in Italia aumentano Famiglie single e calano le nascite. Spese per hotel e ristoranti a livelli pre-crisi : famiglie single in aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione, ma anche di separazioni, divorzi e arrivo di stranieri. Inoltre continua il calo delle nascite, con 2.342 bebé in meno rispetto al 2016, ma la speranza di vita, dopo una battuta d’arresto, riprende a crescere e passa da 80,1 a 80,6 anni per gli uomini e da 84,6 a 85,1 per le donne. Sono queste le tendenze e i dati che emergono dall’Annuario Istat 2017, che ...

Istat : aumentano le Famiglie con internet a casa - sono il 71 - 7% : Roma, 21 dic. (askanews) Rispetto al 2016 è aumentata dal 69,2% al 71,7% la quota di famiglie che dispone di un accesso a internet da casa. Di conseguenza le famiglie con una connessione a banda larga ...

Istat - aumenta reddito Famiglie ma crescono le disuguaglianze : Roma, 15 dic. (askanews) - Continua ad aumentare il reddito delle famiglie italiane ma al tempo stesso aumentano anche le disuguaglianze. E' quanto emerge dalla quinta edizione del rapporto sul ...

Istat : frena fiducia Famiglie-imprese : 12.43 Battuta d'arresto dell'ottimismo di famiglie e aziende a novembre. La fiducia dei consumatori passa infatti da 116,0 di ottobre a 114,3 di novembre. Il calo, dopo 5 rialzi consecutivi, è dovuto alle preoccupazioni su disoccupazione e situazione economica del Paese. Per le imprese, l'indice passa da 109,1 di ottobre a 108,8 di novembre.Una contrazione su cui pesa il peggioramento del commercio al dettaglio e che giunge dopo tre fasi di ...

Istat : cala fiducia tra Famiglie e aziende : Novembre fa segnare una battuta d'arresto dell'ottimismo tra famiglie e aziende. Lo rileva l'Istat che registra una diminuzione della fiducia dei consumatori: da 116,0 di ottobre a 114,3. Un ribasso ...

Istat : cala fiducia Famiglie e aziende : (ANSA) - ROMA, 27 NOV - Novembre fa segnare una battuta d'arresto dell'ottimismo tra famiglie e aziende. Lo rileva l'Istat che registra una diminuzione della fiducia dei consumatori: da 116,0 di ...

Istat : 2016 - povere 1 - 6 mln di Famiglie : 10.12 Nel 2016 si stima che in Italia 1 milione e 619 mila famiglie (nelle quali vivono 4 milioni e 742 mila individui) siano in povertà assoluta. E non si registra alcun recupero rispetto ai valori degli ultimi 4 anni. E' il dato certificato di recente dall'Istat e che la Caritas di Roma prende a riferimento per una mappa della povertà a Roma. A livello nazionale, l'incidenza della povertà assoluta in Italia è pari al 6,3% per quanto riguarda ...