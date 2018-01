Falle nei microchip | Apple avverte | colpiti tutti i sistemi Mac e Ios

Falle nei microprocessori - Apple : colpiti tutti i sistemi Mac e iOs | L'ad di Intel sapeva e ha venduto azioni per 24 milioni di dollari : Le Falle nella sicurezza dei microprocessori installati su computer e smartphone riguarda milioni di utilizzatori di dispositivi in tutto il mondo. Apple: "Non è possibile sapere quale impatto causi sugli utenti". Il manager di Intel Brian Krzanich ha venduto azioni sapendo che stava per emergere il problema