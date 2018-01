Fabio Fazio | scandalo a Che tempo che fa | ospita Paolo Gentiloni | così riesce ad aggirare

Fabio Fazio - i primi ospiti del 2018 : Gentiloni - Verdone e Pippo Baudo : Fabio Fazio torna in onda. Dopo la pausa natalizia, domenica 7 gennaio alle 20.35 su Rai1, Che Tempo che Fa riparte con, tra gli ospiti, il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni. Oltre ...

Maneskin : 7 gennaio ospiti da Fabio Fazio a Che tempo che fa : I Maneskin saranno da Fabio Fazio dopo il grande successo a XFactor, un disco di platino per il singolo Chosen , con più di 4 milioni di visualizzazioni e oltre 4 milioni di streaming su Spotify, un ...

Che tempo che fa - Max Pezzali al posto di Fabio De Luigi. Fazio : “Controprogrammazione senza precedenti” : Che tempo che fa torna in onda da domenica 7 gennaio alle 20.35 su Rai1 mentre da lunedì 8 è confermato l’appuntamento con Che fuori tempo che fa in seconda serata. Fabio Fazio fa un bilancio dopo i primi mesi di messa in onda e anticipa le novità. Fabio Fazio: “Che tempo che fa su […] L'articolo Che tempo che fa, Max Pezzali al posto di Fabio De Luigi. Fazio: “Controprogrammazione senza precedenti” proviene da ...

Fazio perde pezzi - Fabio De Luigi lascia "Che fuori tempo che fa" : Brutto colpo per Fabio Fazio. Nemmeno il tempo di godersi il successo della scorsa puntata di "Che tempo che fa", che si ritrova a dover affrontare un pesante addio, o perlomeno un arrivederci....

Fabio Fazio - Che tempo che fa : Fabio De Luigi lascia la trasmissione : Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa , sotto all'albero di Natale, trovano un addio: Fabio De Luigi , infatti, lascia il programma di Rai1. Addio non definitivo, ma che durerà alcuni mesi. Dietro non ...

'Oh - guardate... Assurdo!'. Il Mago Silvan ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' - e mentre era in diretta... Beh - è successo - ... : A sette anni presentò i suoi primi spettacoli presso l'oratorio Don Bosco della sua città con il nome di Saghibù. Non ancora ventenne, passò al professionismo dopo essere stato battezzato con il nome ...

Scontro tra la Figc e Ventura : salta l'intervista con Fabio Fazio : Scontro Ventura-Figc - Nelle ultime ore c'è stato un piccolo caso ad agitare ulteriormente la storia tra la Federazione e l'ex allenatore del Torino: come riferisce Sky Sport , Ventura avrebbe dovuto ...

DANIELE BOSSARI/ Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 risolleva gli ascolti di Fabio Fazio : DANIELE BOSSARI protagonista anche da Fabio Fazio dopo la vittoria del reality show Grande Fratello Vip 2017, parlerà del matrimonio con Filippa? (18 dicembre 2017, Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 11:53:00 GMT)

Fabio Fazio - record di share con Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Sospiro di sollievo per Fabio Fazio . Che Fuori Tempo che Fa ha registrato il record 2.031.000 telespettatori, share 17.61%, grazie alla partecipazione, tra gli altri, del vincitore del Grande ...

Anche Le Iene mandano ko Fabio Fazio : Floppa ancora Rai1 con Che Tempo Che Fa in onda dalle 20.38 alle 22.56. Il programma di Fabio Fazio ha totalizzato 3.906.000 spettatori (15.5% di share) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 –…Continua a leggere →

Fabio Fazio - miracolo di Natale : Che tempo che fa al 15% di share. Merito di Lewis Hamilton? : Potremmo chiamarlo 'il miracolo di Natale'. Già, perché Fabio Fazio , all'ultima puntata di Che tempo che fa prima della pausa per le feste, riesce a centrare uno dei migliori risultati della stagione ...

Alfonso Signorini frecciatine a Fabio Fazio : Alfonso Signorini a “Che Fuori Tempo che fa” parla del “GF VIP” e fa due battutine a Fabio Fazio. Il direttore di “Chi” punzecchia il conduttore Fabio Fazio, prendendolo un po’ in giro sulle gare d’ascolti tra Rai e Mediaset. Al centro del dibattito finiscono anche i tormentoni ideati durante la messa in onda del “Grande Fratello Vip”. A una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2, Alfonso Signorini è stato ospite ...

Signorini e la battuta sugli ascolti di Fabio Fazio : Alfonso Signorini racconta il suo Grande Fratello Vip nel salotto di Fazio a 'Che tempo che fa'. Durante la sua intervista si è lasciato andare anche a qualche battuta sullo shre del programma di ...

Fabio Fazio - Michele Anzaldi lo denuncia all'Agcom : 'Con Grasso ha perso mezzo milione di telespettatori' : ... invece per i senatori Anzaldi , Boccadutri e Morani quel gesto non deve essere perdonato: 'Ma Che tempo che fa è una tribuna politica? È uno spazio elettorale? Allo stato dell'arte non risulta - ha ...